Fátima Bosch estaría bajo investigación por demanda de Nawat Itsaragrisil: él la acusa de difamarlo

Video Presentan “denuncia penal” contra Fátima Bosh: se revela quién va contra la Miss Universe

Las autoridades tailandesas estarían buscando pruebas en contra de Fátima Bosch, Miss Universe 2025, luego de que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Universe Tailandia, presentara una denuncia en su contra.

Este 3 de diciembre, la organización, a través de un comunicado en Facebook, dio a conocer que su dirigente demandó a la mexicana el pasado 12 de noviembre por el presunto delito de difamación.

Esto se debe al altercado que ambos tuvieron el 4 de noviembre, cuando la modelo acusó al empresario de haberla llamado “tonta” durante el evento de entrega de bandas.

Fátima Bosch estaría bajo investigación

Ahora, de acuerdo con El Financiero, la comisaría de Watphrayakhrai, situada al sur de Bangkok, le confirmó a la agencia de noticias EFE la existencia del proceso judicial.

Además, la dependencia explicó que el caso de Fátima está en una de sus primeras etapas: la indagación y recopilación de indicios que sustenten la imputación.

“El primer conjunto de pruebas ya ha sido presentado y ahora la Policía está recopilando más”, apunta el medio que aseveró Miss Grand Internacional.

“Por su parte, un portavoz de la comisaría de Watphrayakhrai añadió que ‘el caso sigue en proceso de investigación’”, agregaron.

La vocera asimismo señaló que Bosch “todavía no ha sido contactada por las autoridades de Tailandia”, menciona el periódico en su sitio web.

El organismo, a cargo de Itsaragrisil, detalló que debido a que Fátima es extranjera y la querella se hizo en Tailandia, el caso será remitido a la Fiscalía General, en México.

Al momento, la joven de 25 años no se ha pronunciado al respecto del problema legal que tiene tras haberse coronado como Miss Universe.