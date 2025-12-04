Fátima Bosch

Fátima Bosch estaría bajo investigación por demanda de Nawat Itsaragrisil: él la acusa de difamarlo

Las autoridades de Tailandia estarían juntado pruebas en contra de Miss Universe 2025 luego de que el empresario la acusara de dañar su reputación.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Presentan “denuncia penal” contra Fátima Bosh: se revela quién va contra la Miss Universe 

Las autoridades tailandesas estarían buscando pruebas en contra de Fátima Bosch, Miss Universe 2025, luego de que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Universe Tailandia, presentara una denuncia en su contra.

Este 3 de diciembre, la organización, a través de un comunicado en Facebook, dio a conocer que su dirigente demandó a la mexicana el pasado 12 de noviembre por el presunto delito de difamación.

PUBLICIDAD

Esto se debe al altercado que ambos tuvieron el 4 de noviembre, cuando la modelo acusó al empresario de haberla llamado “tonta” durante el evento de entrega de bandas.

Más sobre Fátima Bosch

Fátima Bosch corta abruptamente un ‘live’ desde restaurante en medio de polémica: ¿qué pasó?
1:00

Fátima Bosch corta abruptamente un ‘live’ desde restaurante en medio de polémica: ¿qué pasó?

Univision Famosos
¿Fátima Bosch debería renunciar a su corona en Miss Universe?: Lupita Jones opina
2 mins

¿Fátima Bosch debería renunciar a su corona en Miss Universe?: Lupita Jones opina

Univision Famosos
¿Miss Jamaica sigue hospitalizada tras caída en Miss Universe?: Miss Chile hace inesperada revelación
2 mins

¿Miss Jamaica sigue hospitalizada tras caída en Miss Universe?: Miss Chile hace inesperada revelación

Univision Famosos
Presentan “denuncia penal” contra Fátima Bosh: se revela quién va contra la Miss Universe 
1:00

Presentan “denuncia penal” contra Fátima Bosh: se revela quién va contra la Miss Universe 

Univision Famosos
Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch por presunta difamación y hace advertencia
2 mins

Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch por presunta difamación y hace advertencia

Univision Famosos
Presentador de Miss Universe revela otro escándalo: directivo estuvo a punto de despedirlo horas antes
1:00

Presentador de Miss Universe revela otro escándalo: directivo estuvo a punto de despedirlo horas antes

Univision Famosos
Fátima Bosch responde si renunciará al título de Miss Universe tras escándalos y polémica
0:58

Fátima Bosch responde si renunciará al título de Miss Universe tras escándalos y polémica

Univision Famosos
Colaborador de El Gordo y La Flaca tendría “información clave” sobre escándalo en Miss Universe
2 mins

Colaborador de El Gordo y La Flaca tendría “información clave” sobre escándalo en Miss Universe

Univision Famosos
A Angélica Vale le parece “muy chistoso” la ‘aparición’ de Fátima Bosch en La Fea Más Bella: su reacción
0:53

A Angélica Vale le parece “muy chistoso” la ‘aparición’ de Fátima Bosch en La Fea Más Bella: su reacción

Univision Famosos
¿Fátima Bosch renunciará a la corona de Miss Universe? Su mensaje en medio del escándalo 
0:51

¿Fátima Bosch renunciará a la corona de Miss Universe? Su mensaje en medio del escándalo 

Univision Famosos

Fátima Bosch estaría bajo investigación

Ahora, de acuerdo con El Financiero, la comisaría de Watphrayakhrai, situada al sur de Bangkok, le confirmó a la agencia de noticias EFE la existencia del proceso judicial.

Además, la dependencia explicó que el caso de Fátima está en una de sus primeras etapas: la indagación y recopilación de indicios que sustenten la imputación.

“El primer conjunto de pruebas ya ha sido presentado y ahora la Policía está recopilando más”, apunta el medio que aseveró Miss Grand Internacional.

“Por su parte, un portavoz de la comisaría de Watphrayakhrai añadió que ‘el caso sigue en proceso de investigación’”, agregaron.

La vocera asimismo señaló que Bosch “todavía no ha sido contactada por las autoridades de Tailandia”, menciona el periódico en su sitio web.

El organismo, a cargo de Itsaragrisil, detalló que debido a que Fátima es extranjera y la querella se hizo en Tailandia, el caso será remitido a la Fiscalía General, en México.

Al momento, la joven de 25 años no se ha pronunciado al respecto del problema legal que tiene tras haberse coronado como Miss Universe.

En días pasados, ella aseveró que no piensa renunciar a su título pese a las polémicas que han surgido, una de ellas que supuestamente resultó triunfadora debido a que alegadamente su padre hizo negocios con Raúl Rocha, uno de los dueños del certamen.

Relacionados:
Fátima BoschNawat Itsaragrisil Miss UniversoPolémicas de famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
Sonoro - Los sonidos de una generación
Gratis
Tigres: La historia perfecta
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX