Fátima Bosch Fátima Bosch, Miss Universe 2025, regresa a México y vive tenso momento Fátima Bosch volvió a su país natal y tuvo un encuentro complicado con la prensa. La Miss Universe se enfrentó al cuestionamiento sobre si su corona "fue comprada" y así respondió.

Video Presentan “denuncia penal” contra Fátima Bosh: se revela quién va contra la Miss Universe

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, protagonizó un encuentro tenso y lleno de evasivas con representantes de la prensa a su llegada a México, reportó Ventaneando este 10 de diciembre.

A pesar de los esfuerzos de su equipo de seguridad por evitar a la prensa, la reina de belleza finalmente se detuvo para responder a los cuestionamientos sobre las fuertes controversias que rodean su título.

Inicialmente, Fátima intentó pasar desapercibida y aclaró que no era su “bienvenida” de regreso a su país natal. “No, no es mi bienvenida, es que justo tenemos un evento y se supone que veníamos, pero qué gusto verlos, comentó.

Fátima Bosch reacciona a especulaciones de que su corona fue comprada

A pesar de los intentos por evadir las preguntas, Fátima sí abordó la presión que conlleva su posición, declarándose "Superfeliz, muy orgullosa, y con mucha responsabilidad ya trabajando, contenta”.

Cuando fue cuestionada sobre las especulaciones de que su corona “fue comprada”, su respuesta fue breve y contundente: “No tengo nada que decir del tema, que tengas bonito día”.

Finalmente, la reina también fue confrontada con versiones que señalan que debería regresar la corona. Fátima se mantuvo hermética, optando por no entrar en detalles ni generar más polémica, respondiendo solamente: “Gracias”.

Fátima Bosch fue demandada por Nawat Itsaragrisil

Las polémicas no han parado para la Miss Universe 2025, Nawat Itsaragrisil informó, el pasado 3 de diciembre, que la demandó penalmente por el presunto delito de difamación.

El presidente del Comité Organizador de la 74.ª edición de Miss Universe hizo el anuncio a través de la cuenta oficial de Facebook de Miss Universe Tailandia.

En el comunicado se "reafirmó" que "el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó "tonta" a la Srta. Fátima Bosch. Lo que dijo fue 'daño', lo cual se escucha claramente en las grabaciones de voz que ya han circulado ampliamente en diversas plataformas", se explica en el comunicados sobre el escandaloso incidente ocurrido el 4 de noviembre.

