Fátima Bosch

Miss Universe en polémica: papá de Fátima Bosch fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito

El triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025 se ha estado viendo opacado por una polémica que va más allá de lo ocurrido en el certamen: ahora envuelve a su padre y sus aparentes vínculos con el presidente del afamado concurso internacional, además de una controvertida investigación de la que logró salir avante.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video Triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025 es puesto en duda por jueces: esto denuncian

A pocas horas de que Fátima Bosch fue coronada Miss Universe 2025, la victoria de la joven de 25 años se encuentra bajo la sombra de un creciente escándalo que involucra presuntos intereses políticos y económicos.

Renuncias de jueces, acusaciones que sugieren presunto fraude y señalamientos sobre el historial político de la familia de la ganadora se suman a las versiones que apuntan a un posible móvil financiero vinculado al empresario Raúl Rocha Cantú, propietario del certamen.

PUBLICIDAD

La polémica investigación al padre de Fátima Bosch

Desde su triunfo en Miss Universe México, celebrado en Guadalajara, la polémica no ha cesado.

Ahora, salen a la luz los vínculos de su padre, Bernardo Bosch Hernández, con la administración pública.

De acuerdo con un reporte del diario mexicano Reforma de este 23 de noviembre, el ingeniero "funge desde 2017 como asesor del director general de Pemex Exploración y Producción (PEP) en Petróleos Mexicanos, rol desde el cual participa en la definición de políticas y seguimiento de proyectos estratégicos".

Más sobre Fátima Bosch

Presentador de Miss Universe 2025 rompe el silencio tras críticas y polémico triunfo de Fátima Bosch
3 mins

Presentador de Miss Universe 2025 rompe el silencio tras críticas y polémico triunfo de Fátima Bosch

Univision Famosos
Exjuez de Miss Universe 2025 quiere "hacer justicia": dice tener pruebas de que no hubo transparencia
3 mins

Exjuez de Miss Universe 2025 quiere "hacer justicia": dice tener pruebas de que no hubo transparencia

Univision Famosos
Miss Jamaica se encuentra en cuidados intensivos tras fuerte caída en Miss Universe: piden oraciones
2 mins

Miss Jamaica se encuentra en cuidados intensivos tras fuerte caída en Miss Universe: piden oraciones

Univision Famosos
¿Quién es el papá de Fátima Bosch, ganadora de Miss Universe 2025?
2 mins

¿Quién es el papá de Fátima Bosch, ganadora de Miss Universe 2025?

Univision Famosos
¿Fátima Bosch “falsa ganadora”? Presidente de Miss Universe reacciona a críticas de exjuez
2 mins

¿Fátima Bosch “falsa ganadora”? Presidente de Miss Universe reacciona a críticas de exjuez

Univision Famosos
Fátima Bosch, Miss Universe 2025, llamada "falsa ganadora": jueza aviva controversia de Miss México
2 mins

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, llamada "falsa ganadora": jueza aviva controversia de Miss México

Univision Famosos
Triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025 es puesto en duda por jueces: esto denuncian
0:59

Triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025 es puesto en duda por jueces: esto denuncian

Univision Famosos
Fátima Bosch “es una falsa ganadora”: jurado que renunció a Miss Universe reacciona a triunfo de Miss México
2 mins

Fátima Bosch “es una falsa ganadora”: jurado que renunció a Miss Universe reacciona a triunfo de Miss México

Univision Famosos
¿Cuánto ganó Fátima Bosch al coronarse como Miss Universe 2025?
0:57

¿Cuánto ganó Fátima Bosch al coronarse como Miss Universe 2025?

Univision Famosos
Fátima Bosch causa sensación en Miss Universe gritando “¡Viva México!”
1:00

Fátima Bosch causa sensación en Miss Universe gritando “¡Viva México!”

Univision Famosos

Un dato que el medio señala es que el padre de la ahora Miss Universe ha sumado casi tres décadas "de actividad en Pemex y ha ocupado diversos cargos estratégicos en áreas operativas, sociales y de enlace institucional", según se cita desde su perfil en LinkedIn.

Reforma señala que en 2019 "fue investigado" por la Fiscalía General de la República (FGR) "por el presunto enriquecimiento ilícito de 6 millones 534 mil 640 pesos", es decir, unos 353 mil dólares.

"El señalamiento se basó en que entre 2011 y 2015 Bosch Hernández presumiblemente registró ingresos superiores a los que percibía como servidor público de Pemex por más de 6.5 millones de pesos, aparentemente sin una justificación legal".

Luego del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025 han salido a la luz detalles sobre una investigación a la que estuvo sujeto su padre en México por su trabajo en Pemex.
Luego del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025 han salido a la luz detalles sobre una investigación a la que estuvo sujeto su padre en México por su trabajo en Pemex.
Imagen AP y Fátima Bosch/Instagram


Además, " no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales ni su declaración de posible conflicto de interés, excepciones a las que tiene derecho".

"Finalmente, en 2022 la FGR determinó que no halló evidencias de que Bernardo Bosch Hernández incurriera en tal enriquecimiento ilícito".

PUBLICIDAD

Reforma destaca que "cuando se dio a conocer el triunfo de Fátima, hubo una inusual felicitación desde la cuenta oficial de Pemex, incluso antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum lo hiciera".

Los presuntos vínculos entre Miss Universe y el papá de Fátima

El presidente de Miss Universe México, Raúl Rocha Cantú, un empresario del norte de México y conocido como el 'Rey del Juego' por su relación con la industria de casinos, mantiene contratos con Pemex, según un reportaje del medio mexicano Eme Equis.

Rocha Cantú, es accionista mayoritario de Miss Universe desde 2023, y también dirige Soluciones Gasíferas del Sur, empresa que ese mismo año obtuvo un contrato por 745.6 millones de pesos (40 millones de dólares) con Pemex para construir ductos terrestres.

Bernardo Bosch Hernández, papá de Fátima, ha sido directivo de Pemex, empresa estatal en la que una de las compañías del presidente de Miss Universe logró un contrato en 2023.
Bernardo Bosch Hernández, papá de Fátima, ha sido directivo de Pemex, empresa estatal en la que una de las compañías del presidente de Miss Universe logró un contrato en 2023.
Imagen Fátima Bosch/Instagram


Se trata de la misma empresa estatal en la que el padre de Fátima Bosch ha fungido como directivo, lo que ha levantado sospechas entre algunos.

"No tengo nada que ver con la familia de Fátima", dijo Raúl Rocha, citado en Reforma.

Video Fátima Bosch causa sensación en Miss Universe gritando “¡Viva México!”
Relacionados:
Fátima BoschMiss UniversoPapás famososPolémicas de famososdemandas a famososPEMEXFamososCelebridadesConcursosBellezaCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bajo un volcán
La noche eterna del Baby'O
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX