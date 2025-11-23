Miss Universe en polémica: papá de Fátima Bosch fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito

Video Triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025 es puesto en duda por jueces: esto denuncian

A pocas horas de que Fátima Bosch fue coronada Miss Universe 2025, la victoria de la joven de 25 años se encuentra bajo la sombra de un creciente escándalo que involucra presuntos intereses políticos y económicos.

Renuncias de jueces, acusaciones que sugieren presunto fraude y señalamientos sobre el historial político de la familia de la ganadora se suman a las versiones que apuntan a un posible móvil financiero vinculado al empresario Raúl Rocha Cantú, propietario del certamen.

La polémica investigación al padre de Fátima Bosch

Desde su triunfo en Miss Universe México, celebrado en Guadalajara, la polémica no ha cesado.

Ahora, salen a la luz los vínculos de su padre, Bernardo Bosch Hernández, con la administración pública.

De acuerdo con un reporte del diario mexicano Reforma de este 23 de noviembre, el ingeniero "funge desde 2017 como asesor del director general de Pemex Exploración y Producción (PEP) en Petróleos Mexicanos, rol desde el cual participa en la definición de políticas y seguimiento de proyectos estratégicos".

Un dato que el medio señala es que el padre de la ahora Miss Universe ha sumado casi tres décadas "de actividad en Pemex y ha ocupado diversos cargos estratégicos en áreas operativas, sociales y de enlace institucional", según se cita desde su perfil en LinkedIn.

Reforma señala que en 2019 "fue investigado" por la Fiscalía General de la República (FGR) "por el presunto enriquecimiento ilícito de 6 millones 534 mil 640 pesos", es decir, unos 353 mil dólares.

"El señalamiento se basó en que entre 2011 y 2015 Bosch Hernández presumiblemente registró ingresos superiores a los que percibía como servidor público de Pemex por más de 6.5 millones de pesos, aparentemente sin una justificación legal".

Luego del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025 han salido a la luz detalles sobre una investigación a la que estuvo sujeto su padre en México por su trabajo en Pemex. Imagen AP y Fátima Bosch/Instagram



Además, " no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales ni su declaración de posible conflicto de interés, excepciones a las que tiene derecho".

"Finalmente, en 2022 la FGR determinó que no halló evidencias de que Bernardo Bosch Hernández incurriera en tal enriquecimiento ilícito".

Reforma destaca que "cuando se dio a conocer el triunfo de Fátima, hubo una inusual felicitación desde la cuenta oficial de Pemex, incluso antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum lo hiciera".

Los presuntos vínculos entre Miss Universe y el papá de Fátima

El presidente de Miss Universe México, Raúl Rocha Cantú, un empresario del norte de México y conocido como el 'Rey del Juego' por su relación con la industria de casinos, mantiene contratos con Pemex, según un reportaje del medio mexicano Eme Equis.

Rocha Cantú, es accionista mayoritario de Miss Universe desde 2023, y también dirige Soluciones Gasíferas del Sur, empresa que ese mismo año obtuvo un contrato por 745.6 millones de pesos (40 millones de dólares) con Pemex para construir ductos terrestres.

Bernardo Bosch Hernández, papá de Fátima, ha sido directivo de Pemex, empresa estatal en la que una de las compañías del presidente de Miss Universe logró un contrato en 2023. Imagen Fátima Bosch/Instagram



Se trata de la misma empresa estatal en la que el padre de Fátima Bosch ha fungido como directivo, lo que ha levantado sospechas entre algunos.

"No tengo nada que ver con la familia de Fátima", dijo Raúl Rocha, citado en Reforma.