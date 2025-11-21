Fátima Bosch

¿Fátima Bosch “falsa ganadora”? Presidente de Miss Universe reacciona a críticas de exjuez

Raúl Rocha hizo frente a las acusaciones que realizó Omar Harfouch sobre el reciente triunfo de Fátima Bosch como Miss Universe 2025.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025 es puesto en duda por jueces: esto denuncian

Raúl Rocha, presidente de Miss Universe Organization, reaccionó a las acusaciones de Omar Harfouch, jurado que renunció a Miss Universe y llamó “falsa ganadora” a Fátima Bosch tras darse a conocer su triunfo en el certamen de belleza celebrado en Tailandia el 21 de noviembre.

Durante una conferencia de prensa y tras concluir la ceremonia de coronación, el empresario fue cuestionado por una reportera, aparentemente de CNN, por las declaraciones de Harfouch, quien lo acusó de tener “negocios con el padre” de Fátima Bosch.

“Dice que el resultado fue manipulado. ¿Cuál sería su comentario al respecto? Él acaba de publicar en su Instagram, hace como dos horas, que sabe el resultado desde hace 24 horas”, dijo la periodista.

“Las redes sociales son una herramienta increíble, pero necesitamos usarla correctamente. Puedes leer (le mostró un chat de WhatsApp). Le digo: ‘Te voy a cancelar. No puedo... No puedes ser más juez’”, respondió él.

“Y él me dice: ‘¿Y por qué me pusiste? ¿Y cuál es la razón por la que me cancelas?’. Y esta es la razón: ‘Estábamos hablando de ‘Beyond the Crown’, nuestro programa filantrópico de beneficio social que ha estado funcionando todo el año. Y tú has perdido este proyecto…’ Lo siento, desafortunadamente, es un mensaje desafortunado. Esta es la razón. Y él responde: ‘No sé sobre eso. Nadie me informó’”, dijo.

El presidente de Miss Universe Organization no profundizó en detalles. Sin embargo, comentó que Omar Harfouch solo quería “llamar la atención”. Incluso, solicitó no quitarle foco a Fátima Bosch.

“Esta es la verdad. Él realmente está mintiendo porque quiere llamar la atención. Las luces se reflejan por dos minutos y en dos minutos, nadie puede llamar la luz. Las únicas que pueden brillar son nuestras Miss Universo alrededor del mundo. No puedo... No quiero, no quiero decir más. Esto es suficiente”, sentenció.

Fátima Bosh, representante de México, se coronó como la nueva Miss Universe en la edición número 74 del certamen de belleza, el cual este 2025 se realizó en Tailandia durante la mañana del viernes 21 de noviembre, tiempo local.

