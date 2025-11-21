¿Fátima Bosch “falsa ganadora”? Presidente de Miss Universe reacciona a críticas de exjuez

Video Triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025 es puesto en duda por jueces: esto denuncian

Raúl Rocha, presidente de Miss Universe Organization, reaccionó a las acusaciones de Omar Harfouch, jurado que renunció a Miss Universe y llamó “falsa ganadora” a Fátima Bosch tras darse a conocer su triunfo en el certamen de belleza celebrado en Tailandia el 21 de noviembre.

Durante una conferencia de prensa y tras concluir la ceremonia de coronación, el empresario fue cuestionado por una reportera, aparentemente de CNN, por las declaraciones de Harfouch, quien lo acusó de tener “negocios con el padre” de Fátima Bosch.

“Dice que el resultado fue manipulado. ¿Cuál sería su comentario al respecto? Él acaba de publicar en su Instagram, hace como dos horas, que sabe el resultado desde hace 24 horas”, dijo la periodista.

“Las redes sociales son una herramienta increíble, pero necesitamos usarla correctamente. Puedes leer (le mostró un chat de WhatsApp). Le digo: ‘Te voy a cancelar. No puedo... No puedes ser más juez’”, respondió él.

“Y él me dice: ‘¿Y por qué me pusiste? ¿Y cuál es la razón por la que me cancelas?’. Y esta es la razón: ‘Estábamos hablando de ‘Beyond the Crown’, nuestro programa filantrópico de beneficio social que ha estado funcionando todo el año. Y tú has perdido este proyecto…’ Lo siento, desafortunadamente, es un mensaje desafortunado. Esta es la razón. Y él responde: ‘No sé sobre eso. Nadie me informó’”, dijo.

El presidente de Miss Universe Organization no profundizó en detalles. Sin embargo, comentó que Omar Harfouch solo quería “llamar la atención”. Incluso, solicitó no quitarle foco a Fátima Bosch.

“Esta es la verdad. Él realmente está mintiendo porque quiere llamar la atención. Las luces se reflejan por dos minutos y en dos minutos, nadie puede llamar la luz. Las únicas que pueden brillar son nuestras Miss Universo alrededor del mundo. No puedo... No quiero, no quiero decir más. Esto es suficiente”, sentenció.