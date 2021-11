Revelan resultados toxicológicos de Octavio Ocaña: dio positivo a alcohol y a la sustancia activa de la marihuana

Las dudas surgen porque también existe otra foto en donde ya aparece la pistola sujetada por la mano derecha de Ocaña: "No me pregunten de armas porque eso no existe, esas son cosas que le inventaron, claro que fue algo sembrado", dijo Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña, a medios como Despierta América. También negó que el actor hubiera ingerido alcohol o drogas.