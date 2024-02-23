Hermana de Octavio Ocaña anuncia boda: lamenta ausencia del fallecido actor

Video Exnovia de Octavio Ocaña no lo olvida aunque ya tiene un nuevo amor: así lo recordó en su cumpleaños

A casi un año de recibir la propuesta de matrimonio, la hermana de Octavio Ocaña anunció oficialmente la fecha de su boda.

Bertha Ocaña compartió a través de su cuenta de Instagram varias imágenes en las que reveló que será a mediados de este 2024 cuando llegue al altar de la mano de su novio, quien en redes sociales aparece como Betuko Chew.

“Nuestro amor será leyenda, nuestro compromiso será permanecer juntos para siempre”, escribió la retirada actriz junto al hashtag “save the date”.

La hermana de Octavio Ocaña se comprometió en marzo de 2023. Imagen Bertha Ocaña / Instagram



En las imágenes en las que Bertha Ocaña aparece vestida de blanco, la joven dejó al descubierto que será el próximo 25 de mayo de 2024 cuando pise el altar.

Bertha Ocaña lamenta ausencia de Octavio Ocaña en su boda

Además de expresar su emoción por su próxima boda, en una segunda publicación Bertha Ocaña lamentó la ausencia de importante ser querido, posiblemente, su fallecido hermano Octavio Ocaña.

“Hay momentos en la vida con los que sueñas y algunas veces tardan en llegar... Y o nunca espere que en este momento una de las personas más importantes de mi vida no llegara a estar presente físicamente pero sin duda lo estará más que nunca en mi alma y por fin... mi día favorito ya está por llegar. PD: Yo seré la de blanco”, finalizó.

Octavio Ocaña sigue estando presente en la vida de su hermana. Imagen Bertha Ocaña / Instagram