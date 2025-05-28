Dictan prisión preventiva a policía implicado en muerte de Octavio Ocaña: llevaba años prófugo

Video Exnovia de Octavio Ocaña no lo olvida aunque ya tiene un nuevo amor: así lo recordó en su cumpleaños

Este miércoles 28 de mayo, una jueza del Poder Judicial del Estado de México dictó prisión preventiva a Gerardo Rodríguez, expolicía de tránsito de Cuautitlán Izcalli, implicado en la muerte de Octavio Ocaña.

Durante la audiencia de formulación de imputación, que inició a las 9:30 de la mañana (hora local) en la sala 6 de los juzgados penales de Barrientos, en Tlalnepantla de Baz, las autoridades mexicanas determinaron que existían los elementos suficientes para mantenerlo en prisión preventiva.

En la vista, el Ministerio Público expuso que el hombre representaba “un riesgo para el proceso y la seguridad de los involucrados”, sobre todo después de que se mantuvo prófugo de la justicia por casi 4 años.

Además, señaló que el día de los hechos, el expolicía conducía una patrulla que embistió, en al menos dos ocasiones, la camioneta de Ocaña, provocando que éste supuestamente perdiera el control, se impactara con un montículo de tierra y accionara accidentalmente el arma que portaba en su mano derecha.

Aunque la Fiscalía calificó la participación de Gerardo Rodríguez como autor material del delito de homicidio culposo, será hasta el sábado 31 de mayo que las autoridades definan su situación legal.

Fue detenido tras años prófugo

El domingo 25 de mayo, Gerardo Rodríguez fue detenido en Veracruz, México, por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

De acuerdo con las autoridades, el hombre había modificado su apariencia con el objetivo de evitar ser capturado, ya que contaba con ficha de búsqueda en México. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) también había emitido una ficha roja para su captura, mientras que el padre de Octavio Ocaña había ofrecido una cuantiosa recompensa a cambio de información que ayudara a dar con su paradero.

Así dieron a conocer la detención de Gerardo Rodríguez, policía implicado en la muerte de Octavio Ocaña. Imagen Fiscalía del Estado de México / X



Gerardo Rodríguez García es investigado por la muerte de Octavio Ocaña, ocurrida el 29 de octubre de 2021.

El fallecimiento del intérprete ocurrió a causa de un impacto por arma de fuego durante una persecución policial en la autopista Chamapa-Lechería, momento en el que el expolicía del Estado de México formaba parte de la corporación municipal de seguridad pública de Cuautitlán Izcalli.

Por este mismo delito, el 19 de diciembre de 2023, la Fiscalía del Estado de México “obtuvo sentencia de condena de 20 años y 9 meses de prisión para Leopoldo Azuara de la Luz, quien de igual forma se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli”.