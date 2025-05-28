Octavio Ocaña

Dictan prisión preventiva a policía implicado en muerte de Octavio Ocaña: llevaba años prófugo

Una jueza del Poder Judicial del Estado de México dictó la medida cautelar de prisión preventiva a Gerardo Rodríguez, expolicía de tránsito presuntamente implicado en el homicidio de Octavio Ocaña.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Exnovia de Octavio Ocaña no lo olvida aunque ya tiene un nuevo amor: así lo recordó en su cumpleaños

Este miércoles 28 de mayo, una jueza del Poder Judicial del Estado de México dictó prisión preventiva a Gerardo Rodríguez, expolicía de tránsito de Cuautitlán Izcalli, implicado en la muerte de Octavio Ocaña.

Durante la audiencia de formulación de imputación, que inició a las 9:30 de la mañana (hora local) en la sala 6 de los juzgados penales de Barrientos, en Tlalnepantla de Baz, las autoridades mexicanas determinaron que existían los elementos suficientes para mantenerlo en prisión preventiva.

PUBLICIDAD

En la vista, el Ministerio Público expuso que el hombre representaba “un riesgo para el proceso y la seguridad de los involucrados”, sobre todo después de que se mantuvo prófugo de la justicia por casi 4 años.

Además, señaló que el día de los hechos, el expolicía conducía una patrulla que embistió, en al menos dos ocasiones, la camioneta de Ocaña, provocando que éste supuestamente perdiera el control, se impactara con un montículo de tierra y accionara accidentalmente el arma que portaba en su mano derecha.

Más sobre Octavio Ocaña

Mamá de Octavio Ocaña intentó quitarse la vida tras descubrir infidelidad de su esposo
2 mins

Mamá de Octavio Ocaña intentó quitarse la vida tras descubrir infidelidad de su esposo

Univision Famosos
Ex de Octavio Ocaña tuvo "motivos" para interrumpir embarazo del bebé que tuvo con él: "Mi decisión"
1:07

Ex de Octavio Ocaña tuvo "motivos" para interrumpir embarazo del bebé que tuvo con él: "Mi decisión"

Univision Famosos
¿Octavio Ocaña iba a ser papá antes de morir?: esto habría ocurrido con su supuesto bebé
2 mins

¿Octavio Ocaña iba a ser papá antes de morir?: esto habría ocurrido con su supuesto bebé

Univision Famosos
Padres de Octavio Ocaña están separados: ¿fallecimiento del actor sería la causa?
3 mins

Padres de Octavio Ocaña están separados: ¿fallecimiento del actor sería la causa?

Univision Famosos
Hermana de Octavio Ocaña otra vez está de luto: despide a ser querido con promesa
1 mins

Hermana de Octavio Ocaña otra vez está de luto: despide a ser querido con promesa

Univision Famosos
Hermana de Octavo Ocaña se casa: así la acompañó el difunto actor en tan importante día
2 mins

Hermana de Octavo Ocaña se casa: así la acompañó el difunto actor en tan importante día

Univision Famosos
Hermana de Octavio Ocaña anuncia boda: lamenta ausencia del fallecido actor
1 mins

Hermana de Octavio Ocaña anuncia boda: lamenta ausencia del fallecido actor

Univision Famosos
Hermana de Octavio Ocaña está embarazada: anuncia que será mamá por segunda ocasión
1 mins

Hermana de Octavio Ocaña está embarazada: anuncia que será mamá por segunda ocasión

Univision Famosos
Dictan sentencia a policía implicado en la muerte de Octavio Ocaña: pasará más de 20 años en prisión
2 mins

Dictan sentencia a policía implicado en la muerte de Octavio Ocaña: pasará más de 20 años en prisión

Univision Famosos
Policía implicado en la muerte de Octavio Ocaña es encontrado culpable: acusan amenazas
2 mins

Policía implicado en la muerte de Octavio Ocaña es encontrado culpable: acusan amenazas

Univision Famosos

Aunque la Fiscalía calificó la participación de Gerardo Rodríguez como autor material del delito de homicidio culposo, será hasta el sábado 31 de mayo que las autoridades definan su situación legal.

Fue detenido tras años prófugo

El domingo 25 de mayo, Gerardo Rodríguez fue detenido en Veracruz, México, por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

De acuerdo con las autoridades, el hombre había modificado su apariencia con el objetivo de evitar ser capturado, ya que contaba con ficha de búsqueda en México. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) también había emitido una ficha roja para su captura, mientras que el padre de Octavio Ocaña había ofrecido una cuantiosa recompensa a cambio de información que ayudara a dar con su paradero.

Así dieron a conocer la detención de Gerardo Rodríguez, policía implicado en la muerte de Octavio Ocaña.
Así dieron a conocer la detención de Gerardo Rodríguez, policía implicado en la muerte de Octavio Ocaña.
Imagen Fiscalía del Estado de México / X


Gerardo Rodríguez García es investigado por la muerte de Octavio Ocaña, ocurrida el 29 de octubre de 2021.

El fallecimiento del intérprete ocurrió a causa de un impacto por arma de fuego durante una persecución policial en la autopista Chamapa-Lechería, momento en el que el expolicía del Estado de México formaba parte de la corporación municipal de seguridad pública de Cuautitlán Izcalli.

PUBLICIDAD

Por este mismo delito, el 19 de diciembre de 2023, la Fiscalía del Estado de México “obtuvo sentencia de condena de 20 años y 9 meses de prisión para Leopoldo Azuara de la Luz, quien de igual forma se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli”.


Relacionados:
Octavio Ocaña ArrestosEscándalos de famososMuertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD