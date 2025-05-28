¿Octavio Ocaña iba a ser papá antes de morir?: esto habría ocurrido con su supuesto bebé

Video Exnovia de Octavio Ocaña no lo olvida aunque ya tiene un nuevo amor: así lo recordó en su cumpleaños

Octavio Ocaña habría estado a punto de convertirse en papá junto a su entonces novia, Nerea González, con quien tenía planes de casarse antes de su trágica muerte.

Este martes 28 de mayo Ana Lucía Ocaña, madre del fallecido actor de Vecinos, reveló a ‘Ventaneando’ que su hijo habría intentado convencer a su prometida de no interrumpir su supuesto embarazo, ya que él quería “tener un hijo”.

PUBLICIDAD

“(A) Octavio lo deprimió mucho que también Nerea, yo nunca quise comentar eso, pero Nerea en su momento estuvo embarazada de Octavio. No quiso tener el hijo y se lo sacó”, conto en la emisión.

Según la madre de Octavio Ocaña, éste buscó el apoyo de sus padres para intentar convencer a Nerea González de no interrumpir su supuesto embarazo. Incluso, aseguró que tanto ella como su esposo intentaron dialogar con ella.

“Octavio nos habló a nosotros: 'por favor, te lo pido, te pido con el corazón que la convenzas, habla con ella, yo quiero tener un hijo, yo quiero ser papá'”, mencionó.

“Venimos mi esposo y yo hablar con ella y le dijimos: ‘Hija, mira, nosotros te vamos a apoyar’. Y me dice: ‘Es que yo ya tengo un hijo y es que Octavio no sé cómo lo vaya a tomar. Y si después ya agarra y ya me olvida’. Hasta que mi esposo le dijo: ‘¿Sabes qué? Es su cuerpo, es su voluntad, ya no le insistes, ella no quiere’”, agregó.

Novia de Octavio Ocaña habría interrumpido su embarazo

De acuerdo con la madre del fallecido intérprete de ‘Benito’, Nerea González habría perdido a su supuesto bebé en las primeras semanas de gestación.

“Ella fue, todavía estaba permitido los desgrados (sic), no estaba que como ahorita que ya no lo puedes hacer, y se fue y lo hizo. Llevaba como apenas 1 mes de gestación o días de gestación. Todavía no estaba bien como bien formado (el bebé)”.

Según Ana Lucía Ocaña, esta supuesta decisión habría ocasionado en la pareja “problemas” y una aparente depresión en el actor.

PUBLICIDAD

“Octavio ahí se deprime todavía el doble. Entonces empieza Octavio a pasar problemas con ella, peleaba mucho con ella, trataba de salirse de la casa, no estaba con ella. Luego nos venimos a Tabasco”, sentenció.

Nerea González no ha reaccionado a las declaraciones de su exsuegra.

Octavio Ocaña murió el 29 de octubre de 2021 en el municipio de Cuautitlán, Izcalli. El actor de 22 años perdió la vida a consecuencia de un disparo en la cabeza tras chocar su camioneta en la autopista Chamapa-Lechería.