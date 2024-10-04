Padres de Octavio Ocaña están separados: ¿fallecimiento del actor sería la causa?

Video Exnovia de Octavio Ocaña no lo olvida aunque ya tiene un nuevo amor: así lo recordó en su cumpleaños

Padres de Octavio Ocaña se encuentran separados a casi 3 años de la muerte del actor. La noticia fue confirmada por Bertha Ocaña, quien semanas atrás reveló que su familia se encontraba “fracturada”.

“Claro que hay una relación fracturada con mi papá. Por supuesto que la hay, de mi parte, y lo que sí te puedo compartir es que sí es muy triste porque tienes que trabajar mucho en eso”, comentó el 22 de agosto.

A más de un mes de las declaraciones de la hermana del fallecido actor, Octavio Pérez rompió el silencio y reveló que lleva meses distanciado de su esposa.

“Me extraña que Bertha diga que tiene una fractura conmigo. De mi parte no hay ninguna fractura. Amo a mi madre, amo a mis hijas”, expresó este 3 de octubre en ‘De Primera Mano’.

“Que su mamá y yo tengamos un distanciamiento, pues es normal en cualquier pareja. Que Dios la bendiga, mi prioridad es mi hijo”, agregó, refiriéndose a que hace unas semanas estuvo a punto de interceptar a Gerardo Rodríguez, policía por el que se ofrece recompensa por su probable participación en la muerte de Octavio Ocaña.

¿Papás de Octavio Ocaña están separados por el fallecimiento del actor?

Aunque Octavio Pérez no quiso revelar la causa de su separación de Ana Lucía Ocaña, negó que su distanciamiento fuera provocado por algún tipo de maltrato y mucho menos a causa del fallecimiento de su hijo. Incluso, comentó que debido a esta ruptura es que no ha podido conocer a su segundo nieto, que nació en diciembre de 2023.

“Sí, soy un hombre de carácter… no me dejo de nadie, pero yo, violencia, no”, aseveró.

Por último, Octavio Pérez aseguró que la separación con su esposa ya venía de meses atrás, destacando que, entre ellos, siempre “ha habido problemas”.

“Es que toda la vida ha habido problemas… entre esposos siempre va a haber problemas”, puntualizó.

Papás de Octavio Ocaña llevarían meses separados. Imagen Ana Lucía Ocaña / Instagram



“(En la boda de Bertha) fíjate que estábamos como distanciados y nada más (…) pero yo creo que ya había problemas”, continuó.

Sin embargo, ante la pregunta sobre si se encuentra en una nueva relación, Octavio Pérez prefirió no contestar.

“Eh, otra pregunta… Sí, estoy solo, ahorita estoy… pues no sé, estoy en otro… no sé, no puedo responder esa pregunta”, finalizó.

Hija de Octavio Pérez reacciona

Tras las declaraciones públicas de su padre, Bertha Ocaña reaccionó en sus redes sociales, asegurando que, aunque no daría detalles sobre la fractura familiar, “las familias que se alejan es porque así quieren estar”.

“Estamos los que tenemos que estar, los que permanecemos con amor. Las familias que permanecen unidas es porque procuran a su ser amado, las familias que se alejan es porque así quieren estar, alejados, y todo es respetable”, escribió en Instagram el 3 de octubre.

El mensaje de Bertha Ocaña tras declaraciones de su padre. Imagen Bertha Ocaña / Instagram