Mamá de Octavio Ocaña intentó quitarse la vida tras descubrir infidelidad de su esposo

Ana Lucía Ocaña, madre de Octavio Ocaña, intentó quitarse la vida tras descubrir la infidelidad de su esposo, Octavio Pérez.

La mujer reveló a la revista TVyNovelas que el engaño de su esposo fue un duro golpe para ella, sobre todo, porque su hijo estaba a punto de celebrarse el tercer aniversario luctuoso del actor de Vecinos.

“Cuando descubrí su infidelidad yo lloraba por los rincones, mi hijo apenas iba para tres años de haber fallecido y no podía creer que me hubiera hecho esto si yo le había dado mi vida entera”, declaró.

La madre del fallecido actor aseguró que, incluso, estuvo “muy grave” en el hospital, ya que, ella misma, había atentado contra su vida.

“Me quise quitar la vida cuando supe de su infidelidad. Tomé media caja de pastillas para dormir y ya no me levante. Me hicieron un lavado de estómago y me atendieron, pero a puntito estuve de ya no estar, pero mi hijo y Dios no quisieron que muriera”, declaró.

Acusa de “violencia” y “manipulación” al padre de Octavio Ocaña

Ana Lucía Ocaña también se sinceró sobre los aparentes episodios de violencia doméstica y manipulación que habría sufrido durante su matrimonio con Octavio Pérez. Incluso, aseguró que Octavio Ocaña en varias ocasiones la defendió.

“El señor me hizo cosas muy feas, ha demostrado una cara que no es y llegó el momento en que yo estallé y dije: ‘Hasta aquí’. Decidí quitarle la máscara porque no podía vivir más bajo manipulación, machismo y narcisismo”, alegó.

“El señor siempre ha sido violento, posee arma y una vez tiró un balazo y le pegó al Judas de la imagen de La última cena que tengo en casa . Siempre me maltrataba y me ofendía. De hecho, cuando Octavio creció, le decía a su papá que no me tocara porque si lo hacía se mataban entre los dos”, agregó.

En ese sentido, la también madre de Bertha y Ana Leticia Pérez reveló que enfrenta un proceso legal por su divorcio y, según explicó, está exigiendo una pensión por los 34 años que estuvieron juntos.

“Yo lo que estoy peleando es el divorcio junto con mi pensión, porque es mi derecho. Él, desde el inicio, me dijo que yo me iba a encargar de mis hijos y que él era el proveedor”, afirmó.