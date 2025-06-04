Octavio Ocaña

Mamá de Octavio Ocaña intentó quitarse la vida tras descubrir infidelidad de su esposo

Ana Lucía Ocaña se sinceró sobre los episodios de violencia doméstica y manipulación que habría sufrido durante su matrimonio con Octavio Pérez. “Desde que vivía mi hijo, era mujeriego y me engañaba”, aseguró.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 1-800-273-8255 o entrando a este sitio web.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Ex de Octavio Ocaña tuvo "motivos" para interrumpir embarazo del bebé que tuvo con él: "Mi decisión"

Ana Lucía Ocaña, madre de Octavio Ocaña, intentó quitarse la vida tras descubrir la infidelidad de su esposo, Octavio Pérez.

La mujer reveló a la revista TVyNovelas que el engaño de su esposo fue un duro golpe para ella, sobre todo, porque su hijo estaba a punto de celebrarse el tercer aniversario luctuoso del actor de Vecinos.

PUBLICIDAD

“Cuando descubrí su infidelidad yo lloraba por los rincones, mi hijo apenas iba para tres años de haber fallecido y no podía creer que me hubiera hecho esto si yo le había dado mi vida entera”, declaró.

La madre del fallecido actor aseguró que, incluso, estuvo “muy grave” en el hospital, ya que, ella misma, había atentado contra su vida.

Más sobre Octavio Ocaña

Ex de Octavio Ocaña tuvo "motivos" para interrumpir embarazo del bebé que tuvo con él: "Mi decisión"
1:07

Ex de Octavio Ocaña tuvo "motivos" para interrumpir embarazo del bebé que tuvo con él: "Mi decisión"

Univision Famosos
Dictan prisión preventiva a policía implicado en muerte de Octavio Ocaña: llevaba años prófugo
2 mins

Dictan prisión preventiva a policía implicado en muerte de Octavio Ocaña: llevaba años prófugo

Univision Famosos
¿Octavio Ocaña iba a ser papá antes de morir?: esto habría ocurrido con su supuesto bebé
2 mins

¿Octavio Ocaña iba a ser papá antes de morir?: esto habría ocurrido con su supuesto bebé

Univision Famosos
Padres de Octavio Ocaña están separados: ¿fallecimiento del actor sería la causa?
3 mins

Padres de Octavio Ocaña están separados: ¿fallecimiento del actor sería la causa?

Univision Famosos
Hermana de Octavio Ocaña otra vez está de luto: despide a ser querido con promesa
1 mins

Hermana de Octavio Ocaña otra vez está de luto: despide a ser querido con promesa

Univision Famosos
Hermana de Octavo Ocaña se casa: así la acompañó el difunto actor en tan importante día
2 mins

Hermana de Octavo Ocaña se casa: así la acompañó el difunto actor en tan importante día

Univision Famosos
Hermana de Octavio Ocaña anuncia boda: lamenta ausencia del fallecido actor
1 mins

Hermana de Octavio Ocaña anuncia boda: lamenta ausencia del fallecido actor

Univision Famosos
Hermana de Octavio Ocaña está embarazada: anuncia que será mamá por segunda ocasión
1 mins

Hermana de Octavio Ocaña está embarazada: anuncia que será mamá por segunda ocasión

Univision Famosos
Dictan sentencia a policía implicado en la muerte de Octavio Ocaña: pasará más de 20 años en prisión
2 mins

Dictan sentencia a policía implicado en la muerte de Octavio Ocaña: pasará más de 20 años en prisión

Univision Famosos
Policía implicado en la muerte de Octavio Ocaña es encontrado culpable: acusan amenazas
2 mins

Policía implicado en la muerte de Octavio Ocaña es encontrado culpable: acusan amenazas

Univision Famosos

“Me quise quitar la vida cuando supe de su infidelidad. Tomé media caja de pastillas para dormir y ya no me levante. Me hicieron un lavado de estómago y me atendieron, pero a puntito estuve de ya no estar, pero mi hijo y Dios no quisieron que muriera”, declaró.

Acusa de “violencia” y “manipulación” al padre de Octavio Ocaña

Ana Lucía Ocaña también se sinceró sobre los aparentes episodios de violencia doméstica y manipulación que habría sufrido durante su matrimonio con Octavio Pérez. Incluso, aseguró que Octavio Ocaña en varias ocasiones la defendió.

“El señor me hizo cosas muy feas, ha demostrado una cara que no es y llegó el momento en que yo estallé y dije: ‘Hasta aquí’. Decidí quitarle la máscara porque no podía vivir más bajo manipulación, machismo y narcisismo”, alegó.

“El señor siempre ha sido violento, posee arma y una vez tiró un balazo y le pegó al Judas de la imagen de La última cena que tengo en casa . Siempre me maltrataba y me ofendía. De hecho, cuando Octavio creció, le decía a su papá que no me tocara porque si lo hacía se mataban entre los dos”, agregó.

En ese sentido, la también madre de Bertha y Ana Leticia Pérez reveló que enfrenta un proceso legal por su divorcio y, según explicó, está exigiendo una pensión por los 34 años que estuvieron juntos.

PUBLICIDAD

“Yo lo que estoy peleando es el divorcio junto con mi pensión, porque es mi derecho. Él, desde el inicio, me dijo que yo me iba a encargar de mis hijos y que él era el proveedor”, afirmó.

“Estoy asesorándome con un abogado y me ha dicho que tenga paciencia porque el señor las lleva de perder, él se fue de la casa y me abandonó”, sentenció.

Relacionados:
Octavio Ocaña Escándalos de famososPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD