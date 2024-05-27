Hermana de Octavo Ocaña se casa: así la acompañó el difunto actor en tan importante día
Bertha Ocaña se casó con Roberto Salomón el pasado fin de semana. La retirada actriz colocó en detalle en su ajuar de novia con la intención de que su fallecido hermano estuviera a su lado en su camino hacia el altar.
La inesperada muerte de Octavio Ocaña dejó devastada a su familia, sobre todo a su hermana Bertha Ocaña, con quien el fallecido actor tenía un vínculo muy especial.
El sábado 26 de mayo, la retirada actriz se casó con Roberto Salomón Acevedo en una finca ubicada en el Estado de México y en tan importante día, la joven encontró la manera de que el difunto actor estuviera a su lado en su camino hacia el altar.
A través de su cuenta de Instagram, Bertha Ocaña le dedicó un mensaje al fallecido actor de ‘Vecinos’, el cual acompañó de una fotografía de su ramo de novia que tenía como detalle una imagen de su hermano, enmarcada en un corazón.
“Hoy solo sé que el cielo también estará de fiesta”, escribió entre emojis de corazón blancos.
“Estás más presente que nunca hermano. Te amo con el alma Tavito, en donde quiera que te encuentres por favor abraza más que nunca mi existencia”, agregó.
Octavio Ocaña estuvo presente en la boda de su hermana
La decoración del lugar donde se celebró la boda de Bertha Ocaña también homenajeó la presencia de su hermano, ya que en la recepción fue colocado un cuadro con fotografías de los integrantes de la familia que ya fallecieron.
“Yo sé que está aquí conmigo, en donde quiera que él se encuentre. Es muy difícil, justamente anoche le decía a mi mamá, me dormí con ese sentimiento de que sabía que él quería que llegara este momento. Hoy lo recuerdo con mucho amor, con muchas emociones. Me duele mucho que él no esté aquí, pero físicamente . Yo sé que en lo más profundo de mi alma él siempre va a estar presente”, declaró Bertha a TVNotas.
Octavio Ocaña murió el 29 de octubre de 2021 en el municipio de Cuautitlán, Izcalli. El actor de 22 años perdió la vida a consecuencia de un disparo en la cabeza tras chocar su camioneta en la autopista Chamapa-Lechería.