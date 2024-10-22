Liam Payne y su novia agrandaron su familia un mes antes de la muerte del cantante

Video Autopsia a Liam Payne revelaría “múltiples sustancias” en su cuerpo: revelan cuáles

Liam Payne y su novia, Kate Cassidy, agrandaron su familia solamente un mes antes de que él muriera trágicamente en Argentina.

La ‘influencer’ reveló a mediados de septiembre que ella y el exintegrante de One Direction adoptaron a una perrita rescatada en un refugio de animales en Miami, Florida.

Liam Payne habló así del nuevo miembro de su familia con Kate Cassidy

Por medio de un video en TikTok, Kate Cassidy explicó que fue ella quien propuso a Liam Payne adoptar a un perrito de entre un grupo que serían sacrificados debido a la imposibilidad de manutención.

Nala, como llamaron a la cachorrita, finalmente fue la elegida para unírseles aquel 16 de septiembre por la mañana.

“Así que conocimos y saludamos a tres perros diferentes para ver cuál se adaptaba mejor. […] Ella es la creímos que era la más adecuada para nosotros”, relató la creadora de contenido.

“Es muy dulce. Sólo tiene cuatro meses. Sus dueños anteriores la abandonaron y simplemente la dejaron en el refugio. Queríamos darle la segunda oportunidad de una vida mejor”, aseveró.

En ese momento, Cassidy aclaró que ella y el intérprete cuidarían de Nala evaluando si se acoplaba a ellos y a su hogar para después adoptarla permanentemente.

“Todavía tiene algo de entrenamiento que hacer. Ella es un poco mordelona, pero no de una manera agresiva, solo de una forma juguetona”, contó.

Cassidy mostró imágenes del primer encuentro entre Nala y Liam, quien la abrazó y dejó que lo lamiera en el rostro.

“¿Se están convirtiendo en mejores amigos?”, cuestionó ella mientras su pareja y la cachorrita jugaban en la parte trasera de su automóvil.

Exactamente un mes más tarde, el 16 de octubre, Payne falleció tras caer desde el balcón de su habitación en un hotel de Buenos Aires, Argentina.

Después de la tragedia, Kate emitió un mensaje en Instagram en el que compartió que ha “estado completamente perdida”.

“Liam, mi ángel. Eres todo. Quiero que sepas que te amaba incondicional y completamente. Seguiré amándote por el resto de mi vida”, expresó.

El compositor británico es padre de Bear, al que procreó con su ex Cheryl Cole. Actualmente el pequeño tiene 7 años y presuntamente será quién herede la fortuna que dejó tras fallecer.

Novia de Liam Payne es vista por primera vez tras la muerte del cantante

Este lunes 21 de octubre, Kate Cassidy apareció por primera vez en público luego del fallecimiento de Liam Payne, cuyas circunstancias aún están bajo investigación.

Ella salió con dos amigas y Nala a comprar comida en tiendas cercanas a la mansión que compartía con el cantautor, en Palm Beach.

Vestía pantalones deportivos grises, sandalias y una playera, y aparentemente no estaba maquillada como suele hacerlo para sus salidas habituales.