Entre lágrimas, José Eduardo y su novia celebran baby shower con los Derbez: ¿Victoria Ruffo asistió?

Video Novia de José Eduardo Derbez deja ver la carita de su bebé y asegura que ya se parece al papá

A pocos meses de convertirse en padres, José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay ya tuvieron su primer baby showe en honor a su hija Tessa.

La fiesta se llevó a cabo este 28 de marzo y asistieron todos los integrantes de la familia Derbez, pero ¿habrá dio su mamá Victoria Ruffo?

PUBLICIDAD

Fotos del elegante baby shower de José Eduardo Derbez y su novia

José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay utilizaron sus cuentas oficiales de Instagram para compartir fotografías y videos de todo lo que pasó en el baby shower.

La decoración fue en tonos rosa pálido, beige y blanco; rodeados de globos, un tipi y un letrero con el nombre de Tessa fue como la familia Derbez comenzó los festejos por la primera nieta de Victoria Ruffo.

Así fue el baby shower de la primera hija de José Eduardo Derbez Imagen Instagram Paola Dalay



Además de la espectacular decoración, hubo una ceremonia con velas y flores, en las que José Eduardo Derbez, su novia y el resto de la dinastía desearon lo mejor para la bebé; además, los futuros papás leyeron emotivas cartas que provocaron lágrimas.

“Nos leímos unas cartas que nos escribimos y no paramos de llorar”, señaló la pareja de José Eduardo, quien también dejó al descubierto que durante el baby shower hicieron un regalo para la bebé.

José Eduardo Derbez no aguantó las lágrimas al escuchar una carta de su novia Imagen Instagram Paola Dalay



Entre los asistentes estuvieron Eugenio Derbez, su suegra, Alessandra Rosaldo y su hija Aitana; Vadhir Derbez asistió solo y Aislinn Derbez fue con la pequeña Kailani.

Paola Dalay publicó algunas de las fotos que se tomaron en el baby showe y llamaron la atención dos: en la primera está toda la familia posando junto a los futuros papás y en otra Aitana aparece abrazando tiernamente la panza de embarazo de su cuñado, mostrando su emoción por el próximo nacimiento de su sobrina.

Los Derbez posaron junto a los futuros papás en el baby shower Imagen Instagram Paola Dalay

Las imágenes dejaron al descubierto que la gran ausente fue Victoria Ruffo; aunque se creyó que la bebé lograría reunir a sus abuelos paterno, tras años de 'pleitos', no fue así.

PUBLICIDAD

Eugenio Derbez provoca burlas en baby shower por este video

A la par de los invitados, llamó la atención las burlas que desató Eugenio Derbez, luego de que Aislinn Derbez publicó un cómico video en el que lo exhibió.

La actriz puso en evidencia que su papá asistió con un calcetín roto al baby shower de su segunda nieta y recordó que hace años él la puso en ridículo

“Te acuerdas que tú una vez me hiciste un video. Destapa eso, José Eduardo hazme el favor de mostrar lo que hay ahí”... Qué tienes que decir al respecto, porque hay un video en TikTok diciéndome a mí ‘pordiosera’”, reveló la ex de Mauricio Ochmann.

El segundo hijo de Eugenio Derbez también se burló de su papá y bromeó: “Como vagabundo, ¿si alguien tiene una moneda para mi papá para que se compre unos calcetines?”.

Hijos de Eugenio Derbez se burlan del comediante por su calcetín roto Imagen Instagram Aislinn Derbez