Nodal reaparece sin Ángela Aguilar por importante razón: esto dijo de su esposa tras presunta pelea

Video Ángela Aguilar lanza mensaje contra los "mentirosos" y genera dudas sobre Nodal: esto dijo

Christian Nodal reapareció sin Ángela Aguilar por una importante razón durante la transmisión en vivo del programa Hoy de este miércoles 12 de marzo.

El cantante acudió como invitado al matutino para hablar de su próxima presentación en la Plaza de Toros México, uno de los recintos más importantes y representativos de la ciudad.

PUBLICIDAD

“Es una locura. Estoy muy, muy emocionado. Definitivamente de todos los lugares en los que me he presentado, la Plaza México representa uno de los retos más grandes que he tenido", dijo el cantante de 26 años.

“En los estadios no ves el final, no ves la gente... Este es como un palenque gigante, enorme y tiene una energía muy fuerte, muy bonita. Ya estoy emocionado porque llegue el viernes", agregó.

Se niega a hablar de Ángela Aguilar

Durante la entrevista, Christian Nodal fue cuestionado sobre la presencia de Ángela Aguilar durante su show y, aunque se negó a confirmar o desmentir su presencia, sí ventiló que invitó a sus “amigas”.

“No sé, tienen que ir a ver... Tienen que ir al show para ver (si se sube a cantar con él)", expresó con aparente nerviosismo.

“Lo que sí es que yo ya invité a todos mis amigos y mis amigas con los que compartimos canciones, estoy seguro que más de uno se pasará por ahí a cantar también y musicalmente hablando, voy a mostrarles un adelanto de una canción que va a salir el 20 de marzo. Se llama ‘El Amigo’ la canción y ahí en el show vamos a mostrarla por primera vez a todo el público”, sentenció.

El intérprete de 26 años también visitó el noticiero 'Despierta', de N+, donde reveló cómo maneja las críticas en redes sociales.

"La vida se trata de lo que uno quiere que se trate, a dónde voltees, le puedes ver el lado bueno, le puedes ver el lado malo. Creo que ya la libertad de expresión se confunde con otras cosas y pues al final del día lo bonito es irse a dormir a la cama tranquilo, con la conciencia tranquila. Creo que eso es lo que vale la pena", dijo a Danielle Dithurbide.

PUBLICIDAD

La reaparición de Christian Nodal sucede poco después de que trascendieran rumores de supuestas peleas en su matrimonio que tendría que ver en gran medida con su carrera musical y el nuevo rumbo que advirtió que tomaría su vida.

Según el comunicador Carlo Uriel, Ángela Aguilar y Nodal estarían teniendo “discusiones musicales”, ya que él querría “sumar a su esposa a su agencia” de representación, pues ella continuaría siendo representada por la agencia de la dinastía Aguilar.

Nodal hace drástico cambio en su vida

A esto se sumaría que el 25 de febrero el intérprete de ‘Cazzualidades’ informó a la prensa mexicana que volvería a trabajar con Álex Jiménez, publirrelacionista que lo ayudó a saltar a la fama cuando apenas comenzaba.

En aquel encuentro con los medios, el intérprete de ‘Botella tras botella’ aseguró que este radical cambio en su vida volvería a abrir una brecha para volver a tener contacto cercano con los medios.