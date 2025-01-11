Ángela Aguilar publica inéditas imágenes junto a Nodal para felicitarlo en su cumpleaños

Video Nodal celebra así primer cumpleaños como esposo de Ángela Aguilar: ella revela video

Christian Nodal cumplió 26 años este 11 de enero y su esposa Ángela Aguilar lo felicitó en Instagram con un emotivo video de momentos que han pasado en pareja, al que agregó románticas palabras.

La hija de Pepe Aguilar retomó una frase de Frida Kahlo para externar el gran amor que le tiene a su esposo.

PUBLICIDAD

"¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno: Yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida", escribió en el video que está musicalizado con el tema 'Die With A Smile' de Lady Gaga y Bruno Mars.

Ángela Aguilar compartió románticas imágenes junto a Nodal para felicitarlo en su cumpleaños. Imagen Ángela Aguilar/Instagram

En las imágenes la polémica pareja aparece de manera muy cariñosa, incluso, Nodal sale haciendo pasta. El tierno video concluye con una imagen del cantante de regional mexicano apagando las velitas de su pastel.

Nodal apagó las velitas de su pastel por sus 26 años. Imagen Ángela Aguilar/Instagram

Amely Nodal, la hermana de Cristian, también lo felicitó con una linda fotografía de su infancia: "Feliz vida 26 Kisha".

Por otra parte, JG Music, compañía que dirige su padre Jaime Nodal, también le dedicó unas palabras en esta especial fecha: “¡Hoy es un día muy especial! De parte de todo el equipo JG Music te deseamos un muy feliz cumpleaños”, se lee en la publicación de Instagram.

La tierna felicitación de Amely Nodal a Christian. Imagen Amely Nodal/Instagram

Christian Nodal nació el 11 de enero de 1999 en Caborca, Sonora, México, y desde su adolescencia comenzó a escribir su carrera en la música y actualmente es uno de los grandes exponentes de la música ranchera.