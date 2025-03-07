¿Ángela Aguilar y Nodal ya no se soportan?: revelan supuestas peleas en su matrimonio por esta razón

Video Los Aguilar reaccionan a supuesta pérdida de un bebé de Ángela: esto dicen

Ángela Aguilar y Christian Nodal estarían teniendo roces en su matrimonio. Según el comunicador Carlo Uriel, las peleas en su matrimonio tendrían que ver en gran medida con su carrera musical.

De acuerdo con los reportes del colaborador de la periodista Flor Rubio, Nodal tendría una visión completamente diferente a la de Ángela Aguilar en cuanto a su carrera, por lo tanto estaría buscando que tuviera los mismos representantes que él.

“Sí ha habido diferentes discusiones musicales”, expresó en el show de YouTube ‘Dulce y Picosito’ del 6 de marzo. “Pero todo sigue miel sobre hojuelas”, aclaró.

Sin embargo, insistió en que el tema que los tendría en supuesta “tensión” sería “el de los mánagers”.

Al respecto, Flor Rubio declaró: “Ya le pasaron a Álex Jiménez (mánager de Nodal) la parte de las relaciones públicas” y declaró, según un trascendido, la intención de Nodal sería “sumar a su esposa a su agencia”, ya que ella continúa siendo representada por la agencia de la dinastía Aguilar.

Nodal hace drástico cambio en su vida

El 25 de febrero, Christian Nodal informó a la prensa mexicana que volvería a trabajar con Álex Jiménez, publirrelacionista que lo ayudó a saltar a la fama cuando apenas comenzaba.

En aquel encuentro con los medios, el intérprete de ‘Botella tras botella’ aseguró que este radical cambio en su vida volvería a abrir una brecha para volver a tener contacto cercano con los medios.