Christian Nodal Ella es la modelo del video de Nodal que dicen tiene parecido con Cazzu y Ángela Aguilar El nuevo video de Nodal tuvo opiniones divididas por el aparente parecido que la modelo Dagna Mada tendría con Cazzu y Ángela Aguilar. Aquí te decimos quién es ella.



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Video ¿Quién es la modelo que aparece en el nuevo video de Christian Nodal?

El nuevo video de Christian Nodal tuvo opiniones divididas por el aparente parecido que la modelo tendría con Cazzu y Ángela Aguilar. Dagna Mata es el nombre de la mujer que aparece en ‘Un Vals’.

¿Quién es Dagna Mata?

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De acuerdo con la información que aparece en la cuenta de Instagram de la joven, Dagna Mata nació en el Estado de México. Estudió comunicación visual y adquirió notoriedad en redes por su trabajo en la fotografía.

Según refiere la misma joven, la moda es un pilar importante en su vida, por lo que, incluso, realizó un diplomado en stylist.

Aunque es mexicana, Dagna vive desde hace tiempo en Europa, desde donde comparte algunas fotografías y detalles de su vida.

Ella es Dagna Mata. Imagen Dagna Mata / Instagram

Modelo habla del video de Nodal

Luego de su participación en el video de Christian Nodal, Dagna se pronunció en redes, donde no solo agradeció los mensajes que ha recibido sino también se refirió a la conversación que ha surgido alrededor de su trabajo.

“¡Gracias por sus mensajes y por escucharme! Ojalá esto se enfoque en lo que es, un trabajo, porque no me gustaría afectar a nadie”, dijo sin mencionar el nombre de Cazzu o Ángela Aguilar, que son con quienes ha sido comparada.

Dagna Mata habló de su trabajo en el video de Nodal. Imagen Dagna Mata / Instagram

El aparente parecido de la modelo con Cazzu y Ángela

Las imágenes del video de Christian Nodal tomaron relevancia porque, aparentemente, la modelo luce un corte de cabello muy similar al que ha caracterizado a Ángela Aguilar, pero también tatuajes visibles en el cuello y hasta un piercing en la nariz como lo llevaría Cazzu.

Nodal estrenó 'Un Vals', una canción de corte romántico. Imagen Nodal / Instagram