Ella es la modelo del video de Nodal que dicen tiene parecido con Cazzu y Ángela Aguilar
El nuevo video de Nodal tuvo opiniones divididas por el aparente parecido que la modelo Dagna Mada tendría con Cazzu y Ángela Aguilar. Aquí te decimos quién es ella.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
El nuevo video de Christian Nodal tuvo opiniones divididas por el aparente parecido que la modelo tendría con Cazzu y Ángela Aguilar. Dagna Mata es el nombre de la mujer que aparece en ‘Un Vals’.
¿Quién es Dagna Mata?
De acuerdo con la información que aparece en la cuenta de Instagram de la joven, Dagna Mata nació en el Estado de México. Estudió comunicación visual y adquirió notoriedad en redes por su trabajo en la fotografía.
Según refiere la misma joven, la moda es un pilar importante en su vida, por lo que, incluso, realizó un diplomado en stylist.
Aunque es mexicana, Dagna vive desde hace tiempo en Europa, desde donde comparte algunas fotografías y detalles de su vida.
Modelo habla del video de Nodal
Luego de su participación en el video de Christian Nodal, Dagna se pronunció en redes, donde no solo agradeció los mensajes que ha recibido sino también se refirió a la conversación que ha surgido alrededor de su trabajo.
“¡Gracias por sus mensajes y por escucharme! Ojalá esto se enfoque en lo que es, un trabajo, porque no me gustaría afectar a nadie”, dijo sin mencionar el nombre de Cazzu o Ángela Aguilar, que son con quienes ha sido comparada.
El aparente parecido de la modelo con Cazzu y Ángela
Las imágenes del video de Christian Nodal tomaron relevancia porque, aparentemente, la modelo luce un corte de cabello muy similar al que ha caracterizado a Ángela Aguilar, pero también tatuajes visibles en el cuello y hasta un piercing en la nariz como lo llevaría Cazzu.
Estos detalles fueron comentados en las mismas redes de Nodal, donde sus seguidores especulan sobre el parecido de la modelo con su exnovia, pero también con el de su esposa. Incluso, medios como ¡HOLA!, People en Español y TVyNovelas han replicado esta información.