¿Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar?: circula video de él con otra mujer que no es su esposa
En redes sociales trascendió un video en el que aparece el esposo de Ángela Aguilar acompañado de una misteriosa mujer con la que fue relacionado sentimentalmente. Lo que se sabe.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Un video de Christian Nodal acompañado de una mujer que no es Ángela Aguilar circula en redes sociales.
En las imágenes, difundidas en la cuenta de Instagram de la periodista Nelsie Carrillo, se puede ver al cantante junto a una misteriosa mujer. Ambos estarían acompañados de Jaime Nodal, papá del intérprete de ‘Amé’.
¿Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar?
Aunque no está clara la fecha en que fue grabado el video, la cuenta de Instagram ‘La Camaleona’ reporta que serían imágenes “de mayo de 2022”.
“Iba con Mariana, la actual novia de Aleman”, se asegura. “Salió con ella después del rumor que Beli andaba con Mario Casas”, se añade y se subraya que el video que resurgió en redes es “de hace 3 años”.
Tras su ruptura con Belinda, Christian Nodal comenzó una relación con Cazzu a finales de 2022, que llegaría a su fin en mayo 2024. En junio del mismo año, el originario de Caborca, Sonora, hizo público su noviazgo con Ángela Aguilar, con quien se casó el 24 de julio de 2024.
Nodal y Ángela Aguilar se dejan ver como nunca antes
A días de celebrar su primer año de casados, Ángela Aguilar y Christian Nodal se dejaron ver como nunca antes en redes sociales.
El lunes 14 de julio, la intérprete de ‘Nadie Se Va Como Llego’ compartió en sus historias de Instagram un video junto a su esposo.
En las imágenes, la hija de Pepe Aguilar no solo mostró fragmentos de su rutina de ejercicio sino también la manera en que tratarían de aprovechar el tiempo cuando están juntos.