¿Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar?: circula video de él con otra mujer que no es su esposa

Video Nodal vuelve a mostrar sus atrevidos y ‘prohibidos’ pasos de baile: esto hizo en el escenario

Un video de Christian Nodal acompañado de una mujer que no es Ángela Aguilar circula en redes sociales.

En las imágenes, difundidas en la cuenta de Instagram de la periodista Nelsie Carrillo, se puede ver al cantante junto a una misteriosa mujer. Ambos estarían acompañados de Jaime Nodal, papá del intérprete de ‘Amé’.

¿Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar?

Aunque no está clara la fecha en que fue grabado el video, la cuenta de Instagram ‘La Camaleona’ reporta que serían imágenes “de mayo de 2022”.

El video que circula de Christian Nodal sería de 2022. Imagen Nelsie Carrillo / Instagram



“Iba con Mariana, la actual novia de Aleman”, se asegura. “Salió con ella después del rumor que Beli andaba con Mario Casas”, se añade y se subraya que el video que resurgió en redes es “de hace 3 años”.

Tras su ruptura con Belinda, Christian Nodal comenzó una relación con Cazzu a finales de 2022, que llegaría a su fin en mayo 2024. En junio del mismo año, el originario de Caborca, Sonora, hizo público su noviazgo con Ángela Aguilar, con quien se casó el 24 de julio de 2024.

Nodal habría sido captado con una mujer de nombre Mariana en 2022 tras terminar su relación con Belinda. Imagen Nelsie Carrillo / Instagram

Nodal y Ángela Aguilar se dejan ver como nunca antes

A días de celebrar su primer año de casados, Ángela Aguilar y Christian Nodal se dejaron ver como nunca antes en redes sociales.

El lunes 14 de julio, la intérprete de ‘Nadie Se Va Como Llego’ compartió en sus historias de Instagram un video junto a su esposo.

Así se dejaron ver Nodal y Ángela Aguilar a días de celebrar su primer aniversario de casados. Imagen Ángela Aguilar/ Instagram