Ángela Aguilar

Ángela Aguilar dice lo que verdaderamente siente por Nodal: ¿se casó con ‘El Equivocado’?

La cantante se sinceró sobre sus verdaderos sentimientos por Christian Nodal. La hija de Pepe Aguilar está por celebrar su primer aniversario de casada con el cantante de regional mexicano.

Por:
Elizabeth González.
Ángela Aguilar confesó lo que verdaderamente siente por Christian Nodal. La cantante, que está por celebrar su primer aniversario de casada, se sinceró sobre cómo es compartir su vida con el cantante de regional mexicano.

“Siento mucho orgullo. Lo quiero, lo admiro, lo amo. Es mi hogar, mi lugar seguro y de los artistas que más admiro”, dijo a NMás.

En ese sentido, la hija de Pepe Aguilar aseguró que si pudiera definir al intérprete de ‘Amé’ “en una sola palabra” sería simplemente como “noble o amor”.

‘El Equivocado’, ¿es su “historia” con Christian Nodal?

Ángela Aguilar confesó que, aunque siempre le ha cantado al desamor, quiso plasmar parte de la etapa que está viviendo en el lanzamiento de su nuevo disco ‘Nadie Se Va Como Llegó’, razón por la que eligió ‘El Equivocado’ como la primera canción a estrenar.

“Justamente esta canción yo sabía que necesitaba una de amor porque mi disco es de desamor y creo que estoy en una etapa muy bonita de mi vida, llena de amor y de alguna forma necesitaba también expresar eso”, admitió.

Finalmente, aseguró que ‘El Equivocado’ es “tal cual la historia” que estaría viviendo con Nodal. Desde su boda con el originario de Caborca, Sonora, Ángela ha tenido que enfrentarse a cientos de criticas por su relación.

“Siento que es como tal cual la historia que estoy viviendo. Tal cual en la época y en la etapa de mi vida en la que estoy. La canción dice ‘Y que ruede el mundo porque no entienden lo nuestro. Digan lo que digan, él es el correcto. El equivocado a mí me quedó perfecto’” y ustedes saquen sus conclusiones”, sentenció.


