¿Nodal con problemas para cantar en México?: gobernador reacciona a petición de cancelar su show

El gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla , rompió el silencio ante la solicitud de un grupo de personas que exige sea cancelada la presentación de Christian Nodal del próximo 15 de septiembre.

Colectivos feministas y algunos ciudadanos han expresado a través de la plataforma Change.org que la presentación del esposo de Ángela Aguilar estaría promoviendo la violencia vicaria, esto luego de que Cazzu acusara que el cantante no permite que su hija Inti viaje con ella.

“No, todavía no tenemos ninguna cancelación. El concierto está en pie, nosotros somos muy respetuosos de la libertad de expresión de cada uno de los artistas y pues está contratado como artista con su repertorio”, expuso el 7 de septiembre al medio local Quadratin.

“No, no hemos considerado aún cancelación, no decimos 'se está valorando', no comentamos que es un no cerrado y de que el concierto se va a hacer, vamos a ver cómo se va dando el desarrollo de estas voces de aquí a que se acerque el concierto para valorar como gobierno del estado una posible cancelación, pero de momento no la hay”, agregó.

Sin entrar en polémica, el mandatario expuso que la situación en la que está envuelta Christian Nodal es de índole personal que no tendría por qué afectar su presentación que tiene como único objetivo celebrar la Independencia de México el próximo 15 de septiembre.

“Se le acusa, hay ciertas declaraciones de la expareja del artista, somos respetuosos tanto de las declaraciones de su expareja como las del artista que sé, q ue de momento, no los ha vertido y vamos a ser respetuosos de esa libertad de ambas personas. Es un tema personal de ellos que él tendrá que dar la cara, declarar y solucionar esa situación”, dijo, aseverando que la única razón por la que Nodal había sido contratado era por su música.

“El artista tiene un repertorio musical, se le contrata para hacer un repertorio musical”, sentenció.

¿Por qué piden que se cancele show de Nodal en México?

De acuerdo con la petición plasmada en la plataforma Change.org, la razón por la que colectivos feministas y algunos ciudadanos exigen la cancelación de la presentación de Nodal en la Catedral de Morelia es porque consideran inaceptable que un presunto “violentador viva del erario público” que aportan los mismos ciudadanos.