Hija de Nodal y Cazzu reaparece así mientras el cantante estaría extrañando a Ángela Aguilar

Video ¿Cazzu envió comunicado confirmando nuevo embarazo de Nodal? Lo que se sabe

Mientras Christian Nodal estaría extrañando a Ángela Aguilar tras su reciente separación por compromisos laborales, su hija Inti acaparó la atención de los internautas.

La hija de Christian Nodal y Cazzu reapareció a través de una nueva fotografía que su tía Florencia compartió en Instagram, donde se deshizo en halagos por la pequeña.

PUBLICIDAD

“Te amo pal pingo, Inti, cómo vas a tener esa carita, por Dios, me muero”, escribió la DJ el pasado 1 de julio.

En esta misma publicación, donde Inti luce un suéter azul estampado con flores blancas, habría quedado al descubierto el parecido que la pequeña tiene con Christian Nodal, de quien no solo habría heredado sus ojos, sino también sus cejas y hasta sus labios.

Inti, hija de Nodal y Cazzu, enternece las redes. Imagen Florencia Cazzuchelli / Instagram

Cazzu se desintoxica de las redes tras ruptura con Nodal

Desde que Christian Nodal confirmó su relación con Ángela Aguilar, Julieta Cazzuchelli dejó claro que se alejaría de las redes sociales, siendo su única prioridad su hija Inti.

“Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa. Pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control”, escribió en Instagram el 12 de junio.

“Por eso les regalo estas palabras: Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo, mientras todo se calma allá afuera. La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%, siempre hay grises y matices, pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos y tantas”, enfatizó.

PUBLICIDAD

Desde entonces, Florencia, hermana de la ‘Nena Trampa’, ha sido la única quién ha compartido fotografías de la bebé y Cazzu en Instagram, mientras que Christian Nodal se ha enfocado de disfrutar de su noviazgo con Ángela Aguilar.