Cazzu

¿Nodal vuelve a declararle su amor a Cazzu y publica fotos de su hija en medio de la polémica?

El cantante nuevamente se encuentra en la polémica por republicar un mensaje de amor y agradecimiento que hizo a Julieta Cazzuchelli antes de su ruptura. Además, Nodal volvió a mostrar las fotos de su hija a Instagram.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¿A Cazzu le salió caro hablar de Nodal y Ángela? Tendría que pagar esta cantidad millonaria

Christian Nodal continúa en la polémica. Luego de que trascendiera que Cazzu le habría pagado al padre de su hija 9 millones de dólares por hablar de su ruptura, el ahora esposo de Ángela Aguilar sorprendió al ‘republicar’ en Instagram un mensaje de amor y agradecimiento que le hizo a Julieta Cazzuchelli cuando todavía eran pareja.

El intérprete de ‘Botella tras botella’ desarchivó el pasado 20 de noviembre algunas de sus fotografías de antaño, entre ellas, en las que presume el GRAMMY que ganó en 2023 en la categoría ‘Mejor Álbum de Música Ranchera’.

El cantante desarchivó una foto en la que le dedicaba un mensaje de amor a Cazzu.
El cantante desarchivó una foto en la que le dedicaba un mensaje de amor a Cazzu.
Imagen Nodal / Instagram


La publicación llama la atención porque en su texto le dedica unas palabras de amor y agradecimiento a Cazzu, quien para entonces todavía era su pareja, dejando entrever que la ‘Nena Trampa’ fue parte fundamental de su álbum ‘Forajido’.

PUBLICIDAD

Más sobre Cazzu

Belinda y Cazzu ya estarían unidas en medio de la polémica de Nodal y Ángela Aguilar: este sería su plan
2 mins

Belinda y Cazzu ya estarían unidas en medio de la polémica de Nodal y Ángela Aguilar: este sería su plan

Univision Famosos
Emiliano Aguilar muestra su apoyo a Cazzu ante situación de Nodal e Inti: “Me hierve la sangre”
0:59

Emiliano Aguilar muestra su apoyo a Cazzu ante situación de Nodal e Inti: “Me hierve la sangre”

Univision Famosos
Adela Micha confirma que hubo un acuerdo con Nodal previo a la entrevista: ¿Dejaron de seguirse?
0:54

Adela Micha confirma que hubo un acuerdo con Nodal previo a la entrevista: ¿Dejaron de seguirse?

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar reaparecen con "7 guardaespaldas" tras polémica: “Como si los fueran a atacar”
1 mins

Nodal y Ángela Aguilar reaparecen con "7 guardaespaldas" tras polémica: “Como si los fueran a atacar”

Univision Famosos
¿Cazzu se niega a pronunciar el nombre de Nodal?: así se refirió al papá de su hija
1 mins

¿Cazzu se niega a pronunciar el nombre de Nodal?: así se refirió al papá de su hija

Univision Famosos
Nodal reaparece con Ángela Aguilar luego de que Cazzu ventilara pleito legal por su hija
2 mins

Nodal reaparece con Ángela Aguilar luego de que Cazzu ventilara pleito legal por su hija

Univision Famosos
Emiliano Aguilar pide disculpas a Cazzu y le pone un alto a Nodal: “Arregla tu vida”
0:50

Emiliano Aguilar pide disculpas a Cazzu y le pone un alto a Nodal: “Arregla tu vida”

Univision Famosos
Emiliano Aguilar arremete contra Nodal y manda mensaje a Cazzu: "Primero arregla tu vida personal"
2 mins

Emiliano Aguilar arremete contra Nodal y manda mensaje a Cazzu: "Primero arregla tu vida personal"

Univision Famosos
Cazzu pide a Inti que “acepte su realidad” tras ventilar que Nodal no la dejaría viajar con ella
0:58

Cazzu pide a Inti que “acepte su realidad” tras ventilar que Nodal no la dejaría viajar con ella

Univision Famosos
Nodal habría impedido viajar a Cazzu con su hija: la cantante habla del pleito legal
1:00

Nodal habría impedido viajar a Cazzu con su hija: la cantante habla del pleito legal

Univision Famosos

“Gracias a mi amor Cazzu por todo el amor, comprensión, por enseñarme, por la paciencia, tanta motivación, tanta fuerza y paz que me entregaste en todo el proceso más que siempre”, escribió en Instagram el 19 de noviembre.

Aquella ocasión, el cantante había asistido a los Latin GRAMMY 2023 en compañía de Cazzu, quien tenía tan solo dos meses de haber dado a luz a su hija Inti.

Inti reapareció en la cuenta de Instagram del cantante.
Inti reapareció en la cuenta de Instagram del cantante.
Imagen Nodal / Instagram

Nodal había archivado su mensaje para Cazzu

Tras su ruptura con la trapera argentina, Christian Nodal borró algunas imágenes de su cuenta de Instagram, entre ellas, las de su relación con Cazzu e incluso, algunas de su hija Inti.

Así se veía el Instagram de Christian Nodal tras su ruptura con Cazzu.
Así se veía el Instagram de Christian Nodal tras su ruptura con Cazzu.
Imagen Nodal / Instagram


En este nuevo refresh de Instagram, Nodal no solo ha regresado las dedicatorias para Cazzu sino también algunas imágenes de la pequeña de 1 año.

De acuerdo con estas publicaciones, la última vez que Cazzu le habría dedicado un ‘Me Gusta’ a Nodal en Instagram fue el 4 de mayo.

El aparente último 'Me Gusta' de Cazzu en el Instagram de Nodal.
El aparente último 'Me Gusta' de Cazzu en el Instagram de Nodal.
Imagen Nodal / Instagram


Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación el 23 de mayo. Días antes de hacer oficial su ruptura, el cantante de regional mexicano había eliminado todo rastro de su relación con la trapera argentina así como las fotos de su hija Inti.


Relacionados:
CazzuChristian NodalÁngela AguilarFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD