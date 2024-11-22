¿Nodal vuelve a declararle su amor a Cazzu y publica fotos de su hija en medio de la polémica?

Video ¿A Cazzu le salió caro hablar de Nodal y Ángela? Tendría que pagar esta cantidad millonaria

Christian Nodal continúa en la polémica. Luego de que trascendiera que Cazzu le habría pagado al padre de su hija 9 millones de dólares por hablar de su ruptura, el ahora esposo de Ángela Aguilar sorprendió al ‘republicar’ en Instagram un mensaje de amor y agradecimiento que le hizo a Julieta Cazzuchelli cuando todavía eran pareja.

El intérprete de ‘Botella tras botella’ desarchivó el pasado 20 de noviembre algunas de sus fotografías de antaño, entre ellas, en las que presume el GRAMMY que ganó en 2023 en la categoría ‘Mejor Álbum de Música Ranchera’.

El cantante desarchivó una foto en la que le dedicaba un mensaje de amor a Cazzu. Imagen Nodal / Instagram



La publicación llama la atención porque en su texto le dedica unas palabras de amor y agradecimiento a Cazzu, quien para entonces todavía era su pareja, dejando entrever que la ‘Nena Trampa’ fue parte fundamental de su álbum ‘Forajido’.

“Gracias a mi amor Cazzu por todo el amor, comprensión, por enseñarme, por la paciencia, tanta motivación, tanta fuerza y paz que me entregaste en todo el proceso más que siempre”, escribió en Instagram el 19 de noviembre.

Aquella ocasión, el cantante había asistido a los Latin GRAMMY 2023 en compañía de Cazzu, quien tenía tan solo dos meses de haber dado a luz a su hija Inti.

Inti reapareció en la cuenta de Instagram del cantante. Imagen Nodal / Instagram

Nodal había archivado su mensaje para Cazzu

Tras su ruptura con la trapera argentina, Christian Nodal borró algunas imágenes de su cuenta de Instagram, entre ellas, las de su relación con Cazzu e incluso, algunas de su hija Inti.

Así se veía el Instagram de Christian Nodal tras su ruptura con Cazzu. Imagen Nodal / Instagram



En este nuevo refresh de Instagram, Nodal no solo ha regresado las dedicatorias para Cazzu sino también algunas imágenes de la pequeña de 1 año.

De acuerdo con estas publicaciones, la última vez que Cazzu le habría dedicado un ‘Me Gusta’ a Nodal en Instagram fue el 4 de mayo.

El aparente último 'Me Gusta' de Cazzu en el Instagram de Nodal. Imagen Nodal / Instagram