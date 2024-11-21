Cazzu habría pagado esta cantidad millonaria a Nodal por supuestamente romper contrato de confidencialidad

Video ¿A Cazzu le salió caro hablar de Nodal y Ángela? Tendría que pagar esta cantidad millonaria

A casi un mes de las declaraciones que Julieta Cazzuchelli realizó en el programa de su amiga La Joaqui para desmentir a Ángela Aguilar trasciende que Cazzu habría perdido millones de dólares por supuestamente romper el contrato de confidencialidad que aparentemente había firmado con Christian Nodal tras su ruptura.

Según reportes del periodista Ernesto Buitrón, la ‘Nena Trampa’ habría acordado con el intérprete de ‘Adiós amor’ no hablar públicamente sobre su ruptura amorosa, situación que supuestamente cambió al dar detalles de su relación en el programa ‘PLP’, de la cadena argentina Luzu TV.

De acuerdo con el comunicador, serían 9 millones de dólares los que Cazzu habría perdido después de sus declaraciones del 31 de octubre.

“Dicen que le dio baje, que 9 millones de dólares”, mencionó en ‘Todo para la mujer’ el 18 de noviembre.

“Hay un rumor por ahí que le dio baje, porque en teoría, cuando se separan habría un contrato de confidencialidad, de esos a los que tiene Belinda acostumbrados a sus novios, y que, aseguran, le dio 9 millones, y que dentro de una cláusula decía: ‘bueno pero no puedes decir nada de lo que pasó’ y que cuando Cazzu sale hace unas semanas a responder lo que dijo Ángela Aguilar, que pudiese haber incumplido”, puntualizó.

Nodal rechazó la existencia de supuesto acuerdo con Cazzu

En septiembre, luego de que Cazzu celebrara a lo grande el primer cumpleaños de su hija Inti, Nodal reapareció en redes para desestimar la existencia del supuesto acuerdo de confidencialidad con la madre de su hija.

“Que este cab**n no quiere pagar… Ah no, no, que una juez, que negoció… Hablan tanta mie***… se inventan tanta mie***”, manifestó con evidente molestia en Instagram.

¿Qué dijo Cazzu sobre Ángela Aguilar?

El 31 de octubre, durante el show argentino ‘PLP’, Cazzu aseguró que, contrario a lo que había declarado Ángela Aguilar a la ABC News, nunca estuvo enterada de que Nodal mantenía una relación con ella.

“Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento. Y como se sugiere que yo formé parte de una especie de plan, lo cual me siento un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira”, declaró.

"Se dijo que no se rompió un corazón y que no sufrió, yo sufrí muchísimo, se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho, fue un proceso muy doloroso y me parece que yo me manejé con mucho respeto por todos, sobre todo porque tengo una hija que tiene un papá que va a ser siempre su papá, pero siento que también un ejemplo para mi hija es que cuando las cosas transgreden una línea o un límite enseñarle que también hay que poner límites cuando te obligan a hacerlo", puntualizó, asegurando que, después de la ruptura, solo había visto al padre de su hija “dos veces”.