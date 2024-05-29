Cazzu

No solo las de Cazzu, Nodal también borra las fotos de su hija Inti tras ruptura con la cantante

El cantante de regional mexicano había mencionado que a pesar de su separación con Cazzu, siempre iba a “estar presente” para su hija Inti. “Siempre voy a estar presente para ella”, declaró.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Cazzu comparte revelador momento de su hija Inti dos días después de anunciar separación de Nodal

Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación el 23 de mayo. Aunque días antes de hacer oficial su ruptura, el cantante había eliminado todo rastro de su relación con la trapera argentina, las fotos de su hija Inti permanecían intactas en su cuenta de Instagram.

Este martes 28 de mayo usuarios de redes reportaron que las fotos de la pequeña habían sido eliminadas por completo de su perfil social, permaneciendo únicamente nueve imágenes en las que hace referencia a su faceta como cantante y a sus próximas presentaciones de su tour ‘Pa’l cora’.

Así luce la cuenta de Instagram de Nodal.
Así luce la cuenta de Instagram de Nodal.
Imagen Christian Nodal / Instagram

Nodal siempre estaría para su hija

PUBLICIDAD

Más sobre Cazzu

Nodal habría sentido como “traición” la presunta presencia de sus papás en cumpleaños de su hija
0:55

Nodal habría sentido como “traición” la presunta presencia de sus papás en cumpleaños de su hija

Univision Famosos
Papás de Nodal habrían estado en el cumpleaños de Inti, ¿cómo los recibió Cazzu?
2 mins

Papás de Nodal habrían estado en el cumpleaños de Inti, ¿cómo los recibió Cazzu?

Univision Famosos
Cazzu pretendería quitarle a Nodal patria potestad de Inti: lo acusaría de presunto padre ausente
1:00

Cazzu pretendería quitarle a Nodal patria potestad de Inti: lo acusaría de presunto padre ausente

Univision Famosos
Nodal reacciona a enfrentamiento con su suegro, Pepe Aguilar: “Se me ha complicado”
2 mins

Nodal reacciona a enfrentamiento con su suegro, Pepe Aguilar: “Se me ha complicado”

Univision Famosos
Nodal y Pepe Aguilar se enfrentan: el esposo de Ángela manda mensaje en medio de la polémica por su hija
2 mins

Nodal y Pepe Aguilar se enfrentan: el esposo de Ángela manda mensaje en medio de la polémica por su hija

Univision Famosos
Revelan por qué Nodal no habría ido al cumpleaños de su hija Inti: ¿Cazzu tuvo que ver?
1:00

Revelan por qué Nodal no habría ido al cumpleaños de su hija Inti: ¿Cazzu tuvo que ver?

Univision Famosos
Así reciben a Nodal en concierto en México tras polémica petición feminista de cancelarlo
1:02

Así reciben a Nodal en concierto en México tras polémica petición feminista de cancelarlo

Univision Famosos
Esta sería la razón por la que Nodal no publicó una felicitación para su hija Inti en su cumpleaños
3 mins

Esta sería la razón por la que Nodal no publicó una felicitación para su hija Inti en su cumpleaños

Univision Famosos
Cazzu llora al cantar tema que hace 3 años interpretó con Nodal: así fue el momento
0:50

Cazzu llora al cantar tema que hace 3 años interpretó con Nodal: así fue el momento

Univision Famosos
Nodal habría interferido para que cancelaran conciertos a Cazzu: “Bloqueando a la mamá de su hijita”
2 mins

Nodal habría interferido para que cancelaran conciertos a Cazzu: “Bloqueando a la mamá de su hijita”

Univision Famosos

Luego de anunciar su ruptura con Cazzu, las primeras declaraciones de Christian Nodal fueron en referencia a su hija. En entrevista con el programa Hoy, el cantante hizo énfasis en lo comprometido que estaba con la paternidad.

“Tiene una mamá increíble, tiene un papá que yo al menos, por mi parte, siempre voy a estar presente para ella, siempre le voy a brindar todo mi amor, mi confianza…”, explicó.

La ruptura de Christian Nodal y Cazzu

Sin revelar la causa de su ruptura y el tiempo que llevan separados, Christian Nodal emitió un comunicado en redes sociales anunciando el fin de su relación con Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu.

“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permaneces fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio", escribió el cantante de regional mexicano.

Minutos después, la ‘Nena Trampa’ replicó el mensaje de Christian Nodal en sus historias de Instagram e hizo énfasis en que “todo sana”.

“Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. Gracias, todo sana”, manifestó.

Aunque la expareja no ha dado detalles sobre su ruptura, el periodista argentino Maximiliano Lumbia reportó que “una infidelidad” del cantante sería la causa.

Relacionados:
CazzuChristian NodalFamososHijos de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD