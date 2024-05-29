No solo las de Cazzu, Nodal también borra las fotos de su hija Inti tras ruptura con la cantante

Video Cazzu comparte revelador momento de su hija Inti dos días después de anunciar separación de Nodal

Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación el 23 de mayo. Aunque días antes de hacer oficial su ruptura, el cantante había eliminado todo rastro de su relación con la trapera argentina, las fotos de su hija Inti permanecían intactas en su cuenta de Instagram.

Este martes 28 de mayo usuarios de redes reportaron que las fotos de la pequeña habían sido eliminadas por completo de su perfil social, permaneciendo únicamente nueve imágenes en las que hace referencia a su faceta como cantante y a sus próximas presentaciones de su tour ‘Pa’l cora’.

Así luce la cuenta de Instagram de Nodal. Imagen Christian Nodal / Instagram

Nodal siempre estaría para su hija

Luego de anunciar su ruptura con Cazzu, las primeras declaraciones de Christian Nodal fueron en referencia a su hija. En entrevista con el programa Hoy, el cantante hizo énfasis en lo comprometido que estaba con la paternidad.

“Tiene una mamá increíble, tiene un papá que yo al menos, por mi parte, siempre voy a estar presente para ella, siempre le voy a brindar todo mi amor, mi confianza…”, explicó.

La ruptura de Christian Nodal y Cazzu

Sin revelar la causa de su ruptura y el tiempo que llevan separados, Christian Nodal emitió un comunicado en redes sociales anunciando el fin de su relación con Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu.

“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permaneces fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio", escribió el cantante de regional mexicano.

Minutos después, la ‘Nena Trampa’ replicó el mensaje de Christian Nodal en sus historias de Instagram e hizo énfasis en que “todo sana”.

“Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. Gracias, todo sana”, manifestó.