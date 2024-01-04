Cazzu

Cazzu muestra de cuerpo completo a su bebé: la hija de Nodal aparece con vestido de casi 500 dólares

Cazzu sorprendió con una nueva foto junto a su primogénita, quien además presumió un lujoso atuendo. Así luce ahora la hija de Christian Nodal.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video Cazzu se tatuó en honor a su hija Inti: así presumió el tierno diseño que eligió

Cazzu y Christian Nodal se convirtieron en papás el 14 de septiembre de 2023; aunque han evitado mostrar la carita de su bebé, sí comparten tiernas fotos junto a Inti.

La más reciente fotografía de la argentina con su primogénita está causando revuelo, pues en la publicación aparece la pequeña de cuerpo completo.

PUBLICIDAD

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la intérprete, compartió un retrato en el que aparece cargando a la bebé.

Aunque, una vez más, tapó el rostro de su hija, la pareja de Christian Nodal sí dejó ver lo grande que ya luce la pequeña.

Más sobre Cazzu

Cazzu reaparece así tras revelar que “no podía seguir pagando” casa en la que vivía con Inti
2 mins

Cazzu reaparece así tras revelar que “no podía seguir pagando” casa en la que vivía con Inti

Univision Famosos
Ángela Aguilar estaría molesta con Nodal por entrevista donde no la dejaría “bien parada”
1:00

Ángela Aguilar estaría molesta con Nodal por entrevista donde no la dejaría “bien parada”

Univision Famosos
Cazzu confiesa que la discriminan por su aspecto: "No nos quieren alquilar las casas"
1:04

Cazzu confiesa que la discriminan por su aspecto: "No nos quieren alquilar las casas"

Univision Famosos
Cazzu revela por qué no le quieren rentar casa en Argentina: ¿sufre discriminación por sus tatuajes?
2 mins

Cazzu revela por qué no le quieren rentar casa en Argentina: ¿sufre discriminación por sus tatuajes?

Univision Famosos
Cazzu se muda de casa porque “no podía seguir pagando” el alquiler ¿vive en la finca de Nodal?
0:59

Cazzu se muda de casa porque “no podía seguir pagando” el alquiler ¿vive en la finca de Nodal?

Univision Famosos
Cazzu confiesa que “no podía seguir pagando” casa en la que vivía con Inti: ¿y el rancho de Nodal?
3 mins

Cazzu confiesa que “no podía seguir pagando” casa en la que vivía con Inti: ¿y el rancho de Nodal?

Univision Famosos
¡Agárrate Ángela! Nodal revela cuántos hijos quiere tener: y no solo es Inti
0:56

¡Agárrate Ángela! Nodal revela cuántos hijos quiere tener: y no solo es Inti

Univision Famosos
Cazzu para en seco a famoso cantante: acusa que sus palabras “son peligrosas”
2 mins

Cazzu para en seco a famoso cantante: acusa que sus palabras “son peligrosas”

Univision Famosos
Cazzu responde así sobre si Nodal le fue infiel con Ángela Aguilar
1:07

Cazzu responde así sobre si Nodal le fue infiel con Ángela Aguilar

Univision Famosos
¿Florinda Meza es "pariente" de Ángela Aguilar?: ella sorprende con respuesta
1:00

¿Florinda Meza es "pariente" de Ángela Aguilar?: ella sorprende con respuesta

Univision Famosos

A la par que atrajo miradas por lo grande que se ve su bebé, Cazzu sorprendió por el lujoso atuendo que le puso a la bebé.

Así se ve la hija de Nodal y Cazzu con lujoso vestido

En la publicación, Inti aparece recostada sobre el hombro de su famosa mamá, mientras presume el lujoso vestido.

Se trata de un atuendo de la colección para bebés de la reconocida marca Burberry.

Hija de Cazzu y Christian Nodal atrae miradas por lujoso vestido
Hija de Cazzu y Christian Nodal atrae miradas por lujoso vestido
Imagen Instagram Cazzu


De acuerdo con la página de la reconocida cadena mexicana El Palacio de Hierro, la pieza tiene un costo de 7,819 pesos mexicanos, unos 458 dólares.

Además del vestido, la primogénita de los cantantes portó una blusa de la misma marca y la cual tiene un valor de casi 4,000 pesos, es decir, unos 238 dólares.

A la par del atuendo, la bebé atrajo miradas por el divertido peinado que llevó, pues llevaba el cabello alborotado.

La bebé de Nodal también apareció con el cabello alborotado, un detalle que la propia Cazzu resaltó con una foto en la que hizo acercamiento a la cabeza de la niña.
La bebé de Nodal también apareció con el cabello alborotado, un detalle que la propia Cazzu resaltó con una foto en la que hizo acercamiento a la cabeza de la niña.
Imagen Cazzu/Instagram
Video Esto cuesta la lujosa ropita de la bebé de Nodal y Cazzu: "Es la nueva princesa del regional mexicano"
Relacionados:
CazzuChristian NodalBebés famososFamososPapás famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD