Cazzu muestra de cuerpo completo a su bebé: la hija de Nodal aparece con vestido de casi 500 dólares

Video Cazzu se tatuó en honor a su hija Inti: así presumió el tierno diseño que eligió

Cazzu y Christian Nodal se convirtieron en papás el 14 de septiembre de 2023; aunque han evitado mostrar la carita de su bebé, sí comparten tiernas fotos junto a Inti.

La más reciente fotografía de la argentina con su primogénita está causando revuelo, pues en la publicación aparece la pequeña de cuerpo completo.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la intérprete, compartió un retrato en el que aparece cargando a la bebé.

Aunque, una vez más, tapó el rostro de su hija, la pareja de Christian Nodal sí dejó ver lo grande que ya luce la pequeña.

A la par que atrajo miradas por lo grande que se ve su bebé, Cazzu sorprendió por el lujoso atuendo que le puso a la bebé.

Así se ve la hija de Nodal y Cazzu con lujoso vestido

En la publicación, Inti aparece recostada sobre el hombro de su famosa mamá, mientras presume el lujoso vestido.

Se trata de un atuendo de la colección para bebés de la reconocida marca Burberry.

Hija de Cazzu y Christian Nodal atrae miradas por lujoso vestido Imagen Instagram Cazzu



De acuerdo con la página de la reconocida cadena mexicana El Palacio de Hierro, la pieza tiene un costo de 7,819 pesos mexicanos, unos 458 dólares.

Además del vestido, la primogénita de los cantantes portó una blusa de la misma marca y la cual tiene un valor de casi 4,000 pesos, es decir, unos 238 dólares.

A la par del atuendo, la bebé atrajo miradas por el divertido peinado que llevó, pues llevaba el cabello alborotado.

La bebé de Nodal también apareció con el cabello alborotado, un detalle que la propia Cazzu resaltó con una foto en la que hizo acercamiento a la cabeza de la niña. Imagen Cazzu/Instagram