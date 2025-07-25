Nodal confirmaría lo que muchos sospechaban de su romance con Ángela: así habría contado su historia
El cantante de regional mexicano estrenó el tema ‘Sabina’ durante la celebración de su primer aniversario de bodas con Ángela Aguilar y la letra estaría conectada a su historia con ella.
Christian Nodal habría confirmado lo que muchos sospechaban sobre el inicio de su romance con Ángela Aguilar en la letra de su nueva canción ‘Sabina’.
Este 24 de julio, en medio de la celebración de su primer aniversario de bodas con Ángela Aguilar, el cantante lanzó su nuevo tema musical que apela al amor y la nostalgia, pero también a uno de los gustos musicales de su esposa: su admiración por Joaquín Sabina (en mayo, ella reveló a la periodista Adela Micha que si hubiera tenido la misma edad que el cantautor español, se habría casado con él).
De acuerdo con la letra, ‘Sabina’ retrataría parte de su historia de amor con Ángela, ya que en ella haría mención de su reencuentro y, que a partir de este, se habría despertado nuevamente la llama del amor.
“Aun no entiendo por qué terminamos y dejamos la historia inconclusa. Pa’ qué te haces si aún nos amamos, no busques excusas. Y aun no entiendo por qué no volvemos”, dice una parte de la canción.
“Le debemos respeto al pasado. He notado ahora que no nos vemos que me falta algo. Qué digo algo, me falta todo. Qué digo todo, me faltas tú”, se señala en otra estrofa.
Aunque Nodal no dice abiertamente que ‘Sabina’ esté dedicada a Ángela Aguilar, la madrugada de este 25 de julio ambos cantantes compartieron fotografías de la celebración de su primer aniversario de casados. En sus publicaciones, la misma Ángela Aguilar se dejó ver bailando junto a su esposo, mientras que de fondo sonaba ‘Sabina’.
En junio de 2024, Ángela Aguilar ya había declarado que su relación con Christian Nodal no era nueva sino más bien “la continuación de una historia que la vida” los había hecho “pausar para poder crecer y extrañar”.
“Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, dijo a la revista HOLA!
¿Qué dice la letra de ‘Sabina’?
No sé tú
Pero me desperté con las ganas
De verte de nuevo
Hoy no aplica el orgullo
Tampoco hay espacio pa’l ego
Así que entérate, yo aún te quiero.
No sé tú
Pero llevo aguantando más noches
Que el mismo Sabina
Y es que, para tu ausencia, te juro
Que no hay medicina
Y eso de extrañarte, se ha vuelto rutina.
Y aun no entiendo por qué terminamos
Y dejamos la historia inconclusa
Pa’ qué te haces si aún nos amamos
No busques excusas.
Y aun no entiendo por qué no volvemos
Le debemos respeto al pasado
He notado ahora que no nos vemos
Que me falta algo
Qué digo algo, me falta todo
Qué digo todo, me faltas tú.
Y te lo puedo decir más fuerte
Pero no más claro, mi reina… Christian Nodal.
Y aun no entiendo por qué terminamos
Y dejamos la historia inconclusa
Pa’ qué te haces si aún nos amamos
No busques excusas.
Y aun no entiendo por qué no volvemos
Le debemos respeto al pasado
He notado ahora que no nos vemos
Que me falta algo
Qué digo algo, me falta todo
Qué digo todo, me faltas tú.