Nodal confirmaría lo que muchos sospechaban de su romance con Ángela: así habría contado su historia

Video Nodal y Ángela Aguilar celebran su primer aniversario de bodas entre velas y fuegos pirotécnicos

Christian Nodal habría confirmado lo que muchos sospechaban sobre el inicio de su romance con Ángela Aguilar en la letra de su nueva canción ‘Sabina’.

Este 24 de julio, en medio de la celebración de su primer aniversario de bodas con Ángela Aguilar, el cantante lanzó su nuevo tema musical que apela al amor y la nostalgia, pero también a uno de los gustos musicales de su esposa: su admiración por Joaquín Sabina (en mayo, ella reveló a la periodista Adela Micha que si hubiera tenido la misma edad que el cantautor español, se habría casado con él).

De acuerdo con la letra, ‘Sabina’ retrataría parte de su historia de amor con Ángela, ya que en ella haría mención de su reencuentro y, que a partir de este, se habría despertado nuevamente la llama del amor.

“Aun no entiendo por qué terminamos y dejamos la historia inconclusa. Pa’ qué te haces si aún nos amamos, no busques excusas. Y aun no entiendo por qué no volvemos”, dice una parte de la canción.

“Le debemos respeto al pasado. He notado ahora que no nos vemos que me falta algo. Qué digo algo, me falta todo. Qué digo todo, me faltas tú”, se señala en otra estrofa.

Aunque Nodal no dice abiertamente que ‘Sabina’ esté dedicada a Ángela Aguilar, la madrugada de este 25 de julio ambos cantantes compartieron fotografías de la celebración de su primer aniversario de casados. En sus publicaciones, la misma Ángela Aguilar se dejó ver bailando junto a su esposo, mientras que de fondo sonaba ‘Sabina’.

Así celebraron su primer aniversario. Imagen Nodal Instagram / Ángela Aguilar Instagram



En junio de 2024, Ángela Aguilar ya había declarado que su relación con Christian Nodal no era nueva sino más bien “la continuación de una historia que la vida” los había hecho “pausar para poder crecer y extrañar”.

“Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, dijo a la revista HOLA!

¿Qué dice la letra de ‘Sabina’?

No sé tú

Pero me desperté con las ganas

De verte de nuevo

Hoy no aplica el orgullo

Tampoco hay espacio pa’l ego

Así que entérate, yo aún te quiero.

No sé tú

Pero llevo aguantando más noches

Que el mismo Sabina

Y es que, para tu ausencia, te juro

Que no hay medicina

Y eso de extrañarte, se ha vuelto rutina.

