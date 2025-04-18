Ángela Aguilar

Nodal tiene radical cambio luego de que Ángela Aguilar borrara las fotos de su boda

El cantante sorprendió a días de que su esposa decidiera “borrarlo” antes de estrenar su más reciente éxito musical, el cual, aseguró, “no es un mensaje para nadie”.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Ángela Aguilar ‘desaparece’ a Nodal tras imitarla ante los ojos de todos

Christian Nodal sorprendió al aparecer con radical cambio de ‘look’ luego de que Ángela Aguilar borrara de su cuenta de Instagram todas las fotografías, incluyendo las de su boda.

A horas de este jueves 17 de abril, el cantante subió a sus historias de la red social una ‘selfie’ en la que evidenció que se deshizo de sus ya característicos bigote y barba.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, él no ha explicado el motivo detrás de la renovación de su apariencia, lo cual ha llamado la atención de sus seguidoras.

Respondiendo a su nueva imagen, una usuaria de la plataforma digital le comentó al sonorense junto con un emoji de manos formando un corazón: “¡Qué guapo!”.

Christian Nodal mostró cómo luce ahora, sin bigote ni barba.
Christian Nodal mostró cómo luce ahora, sin bigote ni barba.
Imagen Christian Nodal/Instagram

Más sobre Ángela Aguilar

Tía de Emiliano Aguilar le dice que es "de otra raza" tras acusar a Pepe por polémica en premios
3 mins

Tía de Emiliano Aguilar le dice que es "de otra raza" tras acusar a Pepe por polémica en premios

Univision Famosos
¿Ángela Aguilar cancela conciertos en Estados Unidos porque está embarazada?: amigo deja dudas
1 mins

¿Ángela Aguilar cancela conciertos en Estados Unidos porque está embarazada?: amigo deja dudas

Univision Famosos
¿Ángela Aguilar está embarazada de Nodal?: amigo de la cantante dice si es verdad que será tío
2 mins

¿Ángela Aguilar está embarazada de Nodal?: amigo de la cantante dice si es verdad que será tío

Univision Famosos
Cazzu sorprende al confesar por qué no le muestra fotos de Nodal a su hija
0:55

Cazzu sorprende al confesar por qué no le muestra fotos de Nodal a su hija

Univision Famosos
Nodal habría regalado “un jardín forjado en oro” a Ángela Aguilar por su cumpleaños
2 mins

Nodal habría regalado “un jardín forjado en oro” a Ángela Aguilar por su cumpleaños

Univision Famosos
Ángela Aguilar cumple años y su hermano Leonardo advierte con mensaje: "Seguirá brillando"
1 mins

Ángela Aguilar cumple años y su hermano Leonardo advierte con mensaje: "Seguirá brillando"

Univision Famosos
Ángela Aguilar celebra su cumpleaños: Pepe revela que su hija ha “crecido entre luces y sombras”
2 mins

Ángela Aguilar celebra su cumpleaños: Pepe revela que su hija ha “crecido entre luces y sombras”

Univision Famosos
¿Amigo de Ángela Aguilar ya no quiere hablar de ella ni de Nodal?: esta sería la razón
2 mins

¿Amigo de Ángela Aguilar ya no quiere hablar de ella ni de Nodal?: esta sería la razón

Univision Famosos
Asesinato de ‘Micky Hair’: revelan nuevos detalles sobre muerte del estilista de Ángela Aguilar
1 mins

Asesinato de ‘Micky Hair’: revelan nuevos detalles sobre muerte del estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Hombre vinculado a ‘Micky Hair’ responde si estuvo detrás de la muerte del estilista de Ángela Aguilar
0:59

Hombre vinculado a ‘Micky Hair’ responde si estuvo detrás de la muerte del estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos

¿Por qué Ángela Aguilar eliminó sus fotografías con Nodal?

Ángela Aguilar eliminó de la famosa aplicación todas las imágenes y videos en los que aparecía con Christian Nodal, no sólo los de su enlace matrimonial, y otros en los que salía sola.

Dicha acción sucedió días antes de que estrenara su última canción, ‘Nadie se va como llegó’, el pasado miércoles 17 de abril.

Se trataría aparentemente de una acción promocional a la cual han recurrido diversos artistas, entre ellos su propio marido y la ex de este, Cazzu.

En dicho tema se pueden escuchar frases como “Te di mi mejor versión”, “Todo en la vida tiene solución, pero tú y yo somos la excepción” y “Yo me quedo rota porque aún te quiero”.

Hablando al respecto, la hija de Pepe Aguilar aseveró en entrevista con la revista mexicana Glamour que la letra de sus sencillos no lleva dedicatoria.

“Esta nueva música no es un mensaje para nadie. No es una reacción. No es un titular. Es un reflejo de quién soy. Es para mí”, sentenció.

Previamente, la madre de Inti, hija del cantautor, estrenó ‘Con otra’, la cual se especuló que sería un ‘dardo’ para su colega pues en ella dice: “Fuiste mala y todo se paga”, “Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama” y “Te va a engañar”.

Ángela Aguilar y Nodal juntos

Hace una semana, Ángela Aguilar cautivó a los admiradores de su relación con Christian Nodal al subir a TikTok un clip en el que están abrazados y se besan brevemente en los labios.

PUBLICIDAD

Ella musicalizó su afectuoso momento con ‘Amé’, el ‘hit’ del compositor y anotó en la descripción: “Si te olvido, sólo cuenta que te amé”.

En los últimos tiempos, el dúo se ha dejado ver públicamente de lo más bien, por lo que presumiblemente su romance marcha sin contratiempos.

Relacionados:
Ángela AguilarChristian NodalParejas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX