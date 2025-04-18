Nodal tiene radical cambio luego de que Ángela Aguilar borrara las fotos de su boda

Video Ángela Aguilar ‘desaparece’ a Nodal tras imitarla ante los ojos de todos

Christian Nodal sorprendió al aparecer con radical cambio de ‘look’ luego de que Ángela Aguilar borrara de su cuenta de Instagram todas las fotografías, incluyendo las de su boda.

A horas de este jueves 17 de abril, el cantante subió a sus historias de la red social una ‘selfie’ en la que evidenció que se deshizo de sus ya característicos bigote y barba.

Hasta el momento, él no ha explicado el motivo detrás de la renovación de su apariencia, lo cual ha llamado la atención de sus seguidoras.

Respondiendo a su nueva imagen, una usuaria de la plataforma digital le comentó al sonorense junto con un emoji de manos formando un corazón: “¡Qué guapo!”.

Christian Nodal mostró cómo luce ahora, sin bigote ni barba. Imagen Christian Nodal/Instagram

¿Por qué Ángela Aguilar eliminó sus fotografías con Nodal?

Ángela Aguilar eliminó de la famosa aplicación todas las imágenes y videos en los que aparecía con Christian Nodal, no sólo los de su enlace matrimonial, y otros en los que salía sola.

Dicha acción sucedió días antes de que estrenara su última canción, ‘Nadie se va como llegó’, el pasado miércoles 17 de abril.

Se trataría aparentemente de una acción promocional a la cual han recurrido diversos artistas, entre ellos su propio marido y la ex de este, Cazzu.

En dicho tema se pueden escuchar frases como “Te di mi mejor versión”, “Todo en la vida tiene solución, pero tú y yo somos la excepción” y “Yo me quedo rota porque aún te quiero”.

Hablando al respecto, la hija de Pepe Aguilar aseveró en entrevista con la revista mexicana Glamour que la letra de sus sencillos no lleva dedicatoria.

“Esta nueva música no es un mensaje para nadie. No es una reacción. No es un titular. Es un reflejo de quién soy. Es para mí”, sentenció.

Previamente, la madre de Inti, hija del cantautor, estrenó ‘Con otra’, la cual se especuló que sería un ‘dardo’ para su colega pues en ella dice: “Fuiste mala y todo se paga”, “Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama” y “Te va a engañar”.

Ángela Aguilar y Nodal juntos

Hace una semana, Ángela Aguilar cautivó a los admiradores de su relación con Christian Nodal al subir a TikTok un clip en el que están abrazados y se besan brevemente en los labios.

Ella musicalizó su afectuoso momento con ‘Amé’, el ‘hit’ del compositor y anotó en la descripción: “Si te olvido, sólo cuenta que te amé”.