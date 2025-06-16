Pepe Aguilar aclara si hizo millonario contrato para que Nodal no sea infiel a Ángela Aguilar

Video Este es el supuesto contrato prenupcial que Pepe Aguilar habría “hecho” para Nodal ante boda con Ángela

Pepe Aguilar aclaró tajantemente si hizo que Christian Nodal firmara un contrato prenupcial antes de que se casara con Ángela Aguilar, como trascendió luego de su boda.

Fue a finales de julio del año pasado cuando el periodista Michelle Rubalcava detalló que presuntamente dicho documento “le exige” al sonorense “permanecer junto a” su esposa “sin haberle sido infiel”.

“De lo contrario, al comprobarse una infidelidad por parte de Nodal, este deberá pagar la cuantiosa suma de 12 millones de dólares”, dijo durante su programa ‘El Mich TV’.

A días de este reporte, Pepe aparentemente negó que esa información fuera cierta durante una conversación para Despierta América.

“Si algo no tiene ese muchacho [Nodal] es ser tonto, entonces, ¿cómo me va a firmar, por el amor de Dios?”, sentenció.

Pepe Aguilar dice si existe contrato prenupcial entre Nodal y Ángela

A días de que se cumpla un año desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal se convirtieron en marido y mujer, Pepe Aguilar rechazó haber creado un contrato prenupcial para ellos.

“Oye, hubiera estado bueno eso fíjate, los hacía que tronaran”, comentó con buen sentido del humor en entrevista para Mara Patricia Castañeda, transmitida este 15 de junio.

“Los hacía que tronaran yo si hubiera… si hubiera [él] firmado [por] 12 millones de dólares. Oye, sí valdría la pena ponerle ahí un cuatro, ¿no?”, añadió.

El intérprete de ‘Por mujeres como tú’ recalcó que ni su hija ni su yerno hubieran estado dispuestos a aceptar tal situación.

“¿Cómo crees? ¡Imagínate! No, y Christian ta’ remenso seguramente, él se va a dejar, ¿no? Y Ángela está remensa seguramente, se va a dejar”, ironizó.

“¿Tú crees que vamos a interferir a ese nivel? Se me hace ridículo. Ni yo dejaría que ellos, ni nadie en la vida, me dijera qué hacer con mi vida ni yo pretendo decirle a nadie qué haga con la de ellos”, remató.

¿Cómo va el matrimonio de Nodal y Ángela según Pepe Aguilar?

Hablando sobre el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, Pepe Aguilar aseveró que todo marcha muy bien entre ellos.

“Son súper, superpegados, son supercariñosos, están todo el tiempo juntos. Christian es muy buen muchacho, la verdad que sí”, aseguró.