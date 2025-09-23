Ángela Aguilar

Nodal y Ángela Aguilar: él lanza inesperado mensaje en medio de la polémica con su padre

El cantante reaccionó a las últimas fotografías que compartió su esposa en redes sociales. Desde el comienzo de su relación con Ángela Aguilar, Nodal se había mantenido con bajo perfil en las redes de la cantante.

Video Cazzu pretendería quitarle a Nodal patria potestad de Inti: lo acusaría de presunto padre ausente

Christian Nodal lanzó un inesperado mensaje para Ángela Aguilar en medio de la polémica por la presunta ruptura con su papá, Jaime Nodal, a quien, según reportes, habría sacado de su equipo de trabajo para darle ese lugar a su suegro Pepe Aguilar.

Este lunes 22 de septiembre, Ángela Aguilar compartió una serie de fotografías sobre su estancia en Mérida, México. En las imágenes, la cantante se dejó ver con un huipil típico yucateco de lo más sonriente y hasta de la mano del cantante.

‘Caminar bonito’, de Natalia Lafourcade, fue la canción que la intérprete eligió para acompañar su publicación, a la únicamente le colocó un emoji en forma de corazón.

Estas fueron las fotografías que compartió Ángela Aguilar.
Imagen Ángela Aguilar / Instagram

El inesperado mensaje de Nodal

A las fotografías de Ángela Aguilar no solo reaccionaron sus seguidores, sino también su hermana Aneliz y, como muy pocas veces, Christian Nodal.

“Ay diooooooos! Qué muñequita tan más bella”, expresó junto a varios emojis con ojos de corazón.

Así se dejó ver Ángela con su esposo.
Imagen Ángela Aguilar / Instagram


Desde el inicio de su relación, Christian Nodal se había mantenido con un perfil bajo en las redes sociales de su esposa y hasta en las suyas. Según contó en marzo de 2025, la razón serían sus malas experiencias amorosas del pasado.

“Nunca, eso nunca va a pasar. Yo creo que ya lo que ha pasado ha sido suficiente”, dijo a la periodista Flor Rubio.

Mientras que en septiembre de 2024, en medio de la polémica por no felicitar públicamente a su hija en su primer cumpleaños, aseguró que no desea seguir exponiendo su vida privada.

