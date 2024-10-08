Nodal felicita en redes a Ángela con romántica publicación (pero no lo hizo en el cumple de Inti)

Ángela Aguilar cumplió 21 años este 8 de octubre y su esposo, Christian Nodal, la felicitó con una romántica fotografía en Instagram.

Al cantante no le gusta compartir mucho sobre su vida personal, incluso, lo recalcó el 16 de septiembre, dos días después del primer cumpleaños de su hija Inti, a quien no le dedicó ningún mensaje en redes para no "exponerla". Sin embargo, para celebrar a su esposa dejó ver su lado romántico.

PUBLICIDAD

"Feliz 21 vuelta al sol vida mía", fue el breve texto que el intérprete de 'Ya No Somos Ni Seremos' escribió en la fotografía en la que están brindando rodeados de cientos de rosas rojas y fuegos artificiales.

Ángela retomó la publicación de su marido en sus historias de Instagram, pero no añadió ningún mensaje ni emoticono.

Nodal felicita a Ángela Aguilar en su cumpleaños número 21. Imagen Nodal/Instagram

Nodal no felicitó a Inti públicamente

Inti cumplió un año el 14 de septiembre y sus famosos padres la celebraron un día antes con una fiesta temática al aire libre en Buenos Aires, Argentina, donde la niña radica con Cazzu.

Nodal no compartió ninguna fotografía ni video de la fiesta, ni si quiera el día del cumpleaños de su primogénita, por lo cual fue criticado en redes.

El intérprete de 'No Te Contaron mal' explotó ante los señalamientos.