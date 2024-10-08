Nodal felicita en redes a Ángela con romántica publicación (pero no lo hizo en el cumple de Inti)
A mediados de septiembre, Nodal fue criticado por no felicitar a su hija en redes en su cumpleaños. Sin embargo, este 8 de octubre el cantante le dedicó un romántico mensaje a su esposa Ángela Aguilar por sus 21 años.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Ángela Aguilar cumplió 21 años este 8 de octubre y su esposo, Christian Nodal, la felicitó con una romántica fotografía en Instagram.
Al cantante no le gusta compartir mucho sobre su vida personal, incluso, lo recalcó el 16 de septiembre, dos días después del primer cumpleaños de su hija Inti, a quien no le dedicó ningún mensaje en redes para no "exponerla". Sin embargo, para celebrar a su esposa dejó ver su lado romántico.
"Feliz 21 vuelta al sol vida mía", fue el breve texto que el intérprete de 'Ya No Somos Ni Seremos' escribió en la fotografía en la que están brindando rodeados de cientos de rosas rojas y fuegos artificiales.
Ángela retomó la publicación de su marido en sus historias de Instagram, pero no añadió ningún mensaje ni emoticono.
Nodal no felicitó a Inti públicamente
Inti cumplió un año el 14 de septiembre y sus famosos padres la celebraron un día antes con una fiesta temática al aire libre en Buenos Aires, Argentina, donde la niña radica con Cazzu.
Nodal no compartió ninguna fotografía ni video de la fiesta, ni si quiera el día del cumpleaños de su primogénita, por lo cual fue criticado en redes.
El intérprete de 'No Te Contaron mal' explotó ante los señalamientos.
"Ya andan con qué por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, por qué no felicito a mi hija en su cumpleaños en redes sociales. Hablan tanta mier… que yo no tengo estómago para leerlos. ¿Por qué yo voy a exponer a mi hija a eso?, yo no quiero, si los demás lo hacen está bien, yo no", dijo tajante en un video.