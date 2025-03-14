Nodal ventila talento poco conocido de Ángela Aguilar y revela cómo la conquistó

Video Nodal no quiere tener hijos con Ángela Aguilar por el momento porque “son muy jóvenes”

En medio de rumores sobre supuestos conflictos en su matrimonio, Christian Nodal ventiló un talento poco conocido de su esposa Ángela Aguilar que le gusta mucho.

El cantante, que el próximo 24 de julio celebrará su primer aniversario de casado con la hija de Pepe Aguilar, se sinceró sobre la manera en que la cantante lo consciente cuando ninguno de los dos está de gira o cumpliendo con compromisos de trabajo.

“Vivimos en Estados Unidos. Ella tiene una gran cultura para la comida. Es de Zacatecas. No sabes la comida que prepara, es increíble para la cocina y esa es su manera, también, de consentirme”, declaró en ‘Ventaneado’ este 14 de marzo.

“Yo le hago cuadros. Le pinto cuadros (no sabía que tenía esa cualidad), lo descubrí hace poquito. Teníamos días de descanso y con el tiempo libre a mí me gusta leer, preparar carne asada (…) entonces, quería practicar algo que fuera relajante y descubrí que me encanta pintar”, confesó.

Así conquistó a Ángela Aguilar

El intérprete de 26 años, que ahora vive “en un bosque” lleno “de venados” al lado de Ángela Aguilar en Estados Unidos, fue cuestionado sobre la manera en que conquistó a la joven de 21 años, con quien se casó tan solo unos meses después de hacer público su romance.

“La verdad yo me lo sigo preguntando cómo le hice para conquistarla. Creo que somos bastante similares en muchos sentidos. Llevamos un estilo de vida bastante similar aunque ella empezó mucho antes que yo”, reconoció.

“Culturalmente yo creo que compartimos muchas cosas y nada, yo creo que es eso, que conectamos bonito”, agregó e insistió en que todos los días trata de expresarle su amor a la nieta de Flor Silvestre.

“Yo le dejo saber lo bella que es, le dejo saber lo mucho que la amo. Que la aman todas las personas a su alrededor. Le dejo saber por qué es tan especial y tan importante en mi vida y nada, creo que de eso se trata mucho el amor, de simplemente dejarle saber”, dijo.

Además, reconoció que a pesar de la carga de trabajo siempre busca la manera de pasar tiempo con ella.

“Cuando algo te importa siempre hay tiempo y cuando algo es prioridad pues también. Uno tiene que sacar tiempo de donde se pueda y creo que compaginamos bien en ese sentido, somos buenos compañeros el uno con el otro”.

No quiere hijos con Ángela Aguilar

Por último, Christian Nodal dejó claro que no quiere hijos con Ángela Aguilar por ahora, ya que considera todavía están “jóvenes”.