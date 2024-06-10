Christian Nodal y Ángela Aguilar: su historia de amor que la vida los “hizo pausar”

Video Las imágenes que confirman el noviazgo de Nodal y Ángela Aguilar: "No es una nueva relación"

Luego de varias semanas de rumores de romance, Christina Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su noviazgo este 10 de junio.

La hija de Pepe Aguilar reveló a la revista HOLA! Américas que su relación “no es nueva” sino la continuación de una historia que la vida los “hizo pausar”.

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, contó la nieta de Flor Silvestre a la publicación.

SE TERMINÓ EL MISTERIO



En Exclusiva para la revista HOLA USA, Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación, se encuentran felices y muy enamorados.

¿Cómo se conocieron Chistian Nodal y Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar y Christian Nodal coincidieron por primera vez en 2017, sin embargo fue en enero de 2018 cuando Pepe Aguilar incluyó en el show que compartía con sus hijos, 'Jaripeo Sin Fronteras', al joven intérprete, quien apenas comenzaba a abrirse camino como figura de la música reional mexicana. En aquel entonces, ella tenía 14 años y él, 19.

‘Dime cómo quieres’: la canción de amor que se volvió realidad

Antes de comenzar una relación con Belinda, Christian Nodal buscó a Pepe Aguilar para pedir su autorización para hacer un dueto con Ángela Aguilar. La canción que el cantante tenía intenciones de grabar con la ‘Princesa de la Música Mexicana’ era ‘Dime cómo quieres’. La propuesta se la hizo al patriarca de la dinastía Aguilar en 2019 y se concretó hasta 2020.

“Le pedí permiso a Pepe para poder hacer la canción con Ángela porque él cuida mucho su carrera y además él es alguien a quien le tengo mucho respeto y cariño. Estaba muy asustado, pero afortunadamente todo salió bien. Pepe me dijo que la canción estaba muy bonita y que le gustaba mucho cómo sonada”, contó en el programa Hoy en noviembre de 2020.

Aunque entonces se especulaba sobre un posible romance entre los famosos, los rumores terminaron cuando Christian Nodal confirmó su relación Belinda.

El periodista Alex Rodríguez contó que en aquel momento el intérprete de ‘Adiós Amor’ quiso pretender a Ángela, sin embargo, Pepe Aguilar no lo habría permitido.

"Es verdad que Christian se fue con Belinda, pero dicen que porque en aquel entonces Pepe Aguilar no le dio permiso a Nodal de estar con Ángela Aguilar, al parecer eso ha cambiado ahora, me dicen”, reportó en ¡Siéntese Quien Pueda! el 24 de mayo.

'Dime cómo quieres' narra la historia de un hombre que intenta conquistar a una mujer que no se deja impresionar fácilmente. Él, decidido a ganarse su amor, le pregunta cómo prefiere que la quiera, mostrando su disposición para conquistarla. A lo largo de la canción, él promete cambiar y adaptarse a las expectativas de ella, mientras que la mujer, advierte que no es fácil de conquistar y que su familia, sobre todo su papá, no ve con buenos ojos la relación.

Las pistas de su romance

Una semana después de hacer pública su separación de Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, surgieron rumores de romance entre Nodal y Ángela Aguilar tras ser captados a las afueras de un supermercado en Magnolias, Texas.

Un par de días después, la hija de Pepe Aguilar fue captada luciendo una cadena igual a la del intérprete de ‘Kbrón y Medio’, lo que avivó los rumores.

Video ¿Ángela Aguilar usa cadena de Nodal? Las imágenes que encienden otra vez rumores de romance



Posteriormente, Mónica Corgan, una de las mejores amigas de la cantante, publicó imágenes de su estancia en Roma, dejando al descubierto que se encontraba con la nueva pareja cerca de la Basílica de San Pedro.