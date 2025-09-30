¿Cazzu da zarpazo a Nodal?: ella habría obtenido “permiso” para que Inti pueda viajar

Video Cazzu pide a Inti que “acepte su realidad” tras ventilar que Nodal no la dejaría viajar con ella

Cazzu habría dado zarpazo a Christian Nodal ante batalla para que su hija Inti pudiera viajar fuera de Argentina.

Según lo comentado en el programa ‘¡Tal Cual Sin Filtro’, de Lubox TV, Cazzu habría obtenido, por parte de un juez, “un permiso para que Inti pudiera salir” de Argentina. De acuerdo con la presentadora Mary Gamarra, en esta resolución no habría tenido nada que ver el esposo de Ángela Aguilar.

“No fue por la buena voluntad de este señor (Nodal) sino que fue porque tuvo que tomar pasos legales y hacer un trámite para que el juez le diera el permiso”, declaró el 25 de septiembre, atribuyendo la información al presentador Javier Ceriani.

El periodista Quique Usales explicó que lo que Cazzu tendría sería únicamente “el permiso para viajar” con Inti fuera de Argentina más no la patria potestad de la pequeña, como días antes lo mencionó la periodista Mandy Fridmann.

Cazzu habría pretendido acusar a Nodal de ser un papá ausente

El 19 de septiembre, la creadora del sitio 'Las Top News' comentó en el mismo espacio que Cazzu habría estado pensando “en actuar judicialmente” contra Nodal luego de que él se negara a firmar el permiso para que su hija saliera de Argentina.

Asimismo, señaló que, presuntamente, la argentina habría pensado en acusarlo de ser un papá ausente.

“No solamente va a exigir que firme el documento sino que estaría pensando en demostrar que su padre no es presente, que es inconstante y que hasta sus pagos serían irregulares, por lo cual pediría la patria potestad absoluta de su hija”, subrayó.

El conflicto entre Cazzu y Christian Nodal

El 2 de septiembre, Cazzu ventiló en el podcast ‘Se regalan dudas’ las trabas que presuntamente Nodal, con ayuda de sus abogados, le habría puesto para que su hija Inti saliera de Argentina.

"Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día, tuve ese sentimiento horrible de decir, 'El mundo es devastador'. Cuando le dije, 'Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo'", contó.

Aquella vez, ‘La Jefa’ argumentó que viajar con Inti era “una necesidad básica”, por lo que se le hacía increíble que Nodal no pudiera darle permiso a su hija para viajar hasta que cumpliera 5 años.