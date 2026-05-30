Natanael Cano Natanael Cano implicado en presunto robo de auto de lujo: esto dictaminó la jueza Natanael Cano fue implicado en un caso de robo de un Corvette. Recientemente hubo una audiencia en la que la jueza dio su resolución.



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Natanael Cano no será vinculado a proceso por un caso que lo vinculaba con la presunta posesión de un automóvil de lujo con reporte de robo, luego de que una jueza determinara que no encontraron suficientes pruebas.

La resolución se dio tras una audiencia en la que se analizó el señalamiento contra el intérprete, relacionado con un vehículo Corvette blanco que habría sido robado en Phoenix, Arizona, y que posteriormente fue detectado en Sonora, México, con placas vinculadas a un automóvil del artista.

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En el fallo, la jueza señaló que las investigaciones no lograron reunir evidencias que demostraran que el cantante hubiera tenido posesión o responsabilidad directa sobre el vehículo con reporte de robo, descartando así la existencia de un delito cometido por el cantante de corridos tumbados.

Las placas del automóvil estaban ligadas a un Porsche propiedad de Natanael, lo que inicialmente encendió las alertas y provocó su citación ante autoridades en Sonora.

Versiones difundidas en redes sociales señalaban que el auto podría haber sido conducido por un tercero, presuntamente un conocido del artista.