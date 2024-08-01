Esgrima

Nada Hafez compitió en los Juegos Olímpicos con 7 meses de embarazo: la criticaron por su participación

Nada Hafez es una esgrimista egipcia que llamó la atención en París 2024, pues llegó a octavos de final estando embarazada.

Mariana Rosas.
La esgrimista egipcia Nada Hafez compitió por tercera vez en unos Juegos Olímpicos, sin embargo, los juegos de París 2024 fueron especiales por un extraordinario motivo: Hafez compitió teniendo 7 meses de embarazo.

Nada Hafez, de 26 años, logró llegar a octavos de final tras vencer en un combate a la estadounidense Elizabeth Tartakovsky. Sin embargo, fue vencida posteriormente ante la coreana Jeon Hayoung, con una puntuación de 15 a 7. La gran revelación llegó después, cuando Nadia escribió en su Instagram:

"Lo que a ti te parecen dos jugadores en el podio, ¡en realidad eran tres! Éramos yo, mi competidora y mi bebé, que aún no había llegado a nuestro mundo"

Para Nada no fue necesario obtener la medalla para ser una campeona. Está profundamente orgullosa de haber llegado a octavos de final con su futuro bebé acompañándola. La esgrimista también dijo:

"Mi bebé y yo tuvimos nuestra buena ración de desafíos, tanto físicos como emocionales. La montaña rusa del embarazo ya es dura de por sí, pero tener que luchar para mantener el equilibrio entre la vida y el deporte fue agotador, aunque mereció la pena"

Nada Hafez no es la primera embarazada en los Juegos Olímpicos

No se trata de la primera atleta embarazada en la historia de los Juegos Olímpicos. Un ejemplo previo es el de Malin Westerheim, tiradora sueca que en Londres 2012 compitió con cuatro meses de embarazo. La historia de estas mujeres ha demostrado que el embarazo no es un obstáculo para las atletas de alto rendimiento, sin embargo, es importante seguir indicaciones médicas y los cuidados pertinentes.

Nada Hafez hoy es un ejemplo para aquellas mujeres que desean tener una carrera deportiva -o en cualquier otro ámbito- y una familia al mismo tiempo. Además de atleta, Nada es también doctora. Se graduó de Medicina en la Universidad El Cairo en el 2022, con especialidad en patóloga clínica. Es decir, ningún sueño es muy chico para la egipcia.


