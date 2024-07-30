Prisca Guadalupe Awiti: ¿de dónde es la mexicana que ganó una medalla de plata en judo en Paris 2024?

Video Prisca Awiti rechazó su origen para ser mexicana y llegar a los Juegos Olímpicos

Prisca Awiti ha conmovido a México al triunfar en los Juegos Olímpicos París 2024, al ganar la medalla de plata en judo, categoría 63 kg femenino. Se trata de la primera medalla de México en esta disciplina.

Su camino hacia la medalla no fue fácil, en Tokyo 2020 Prisca quedó en el lugar 18 de la tabla. Los próximos cuatro años Prisca Awiti se dedicó a entrenar sin parar, y emocionó a todo México con su triunfo en la semifinal frente a la croata Katarina Kristo, a quien venció en un ‘Ippon’ -el equivalente en judo al ‘nocaut’-.

En la final contra la eslovena Andreja Leski, Prisca iba ganando 1-0 al hacer ‘waza-ari’ a su rival. No obstante, la eslovena logró someterla para triunfar por ‘Ippon’.

A sus 28 años, Prisca porta con orgullo la medalla de plata, reconociendo que no se trató de un logro individual sino de un equipo nacional.

¿De dónde es Prisca Awiti, quien ganó una medalla en judo?

Aunque es mexicana, Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz nació en Londres, Inglaterra. El padre de Prisca es keniano, y su madre es mexicana. Prisca conoció la cultura mexicana desde muy chica, pues su madre la llevaba de vacaciones por largas temporadas a León, Guanajuato.

Al volverse deportista profesional, Prisca tuvo la oportunidad de representar a Inglaterra -su lugar de nacimiento-, Kenia -por su padre- o México -por su madre-: escogió México sin dudarlo. La judoka expresó en una entrevista el motivo,

“En México yo he encontrado alegría, creo que aquí luchan con su corazón y lo hacen por su país. Es algo que me ha encantado de aquí, porque lo hacen en los combates, entrenamientos y en todo lo demás. No es por dinero u otra razón externa, sino porque quieren ver al país mejorar; es algo que me ha ayudado mucho porque de donde yo vengo te ven como un número. Aquí sentí un fuego en el corazón de que queremos mejorar y hacer bien”



Y es que, como es sabido, las condiciones a las que se enfrentan los deportistas mexicanos suelen ser adversas. Para llegar a primeros Juegos Olímpicos (Tokyo 2020), Prisca tuvo que poner dinero de su bolsillo para las competencias. Sin embargo, Prisca siempre ha estado cobijada por su familia. Incluso ha circulado en redes un emocionante video en el que la mamá de Prisca, Lola Alcaraz, junto con la pareja de la judoka, Óscar, y su hermano, están viendo el triunfo de Prisca en una computadora. La familia reza, aplaude y al final llora de alegría. Prisca ha dicho que en su vida, México y la familia son prioridad.