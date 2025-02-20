Daniel Bisogno

Daniel Bisogno dejó testamento antes de morir: esta es la herencia que habría dejado a su hija

Daniel Bisogno murió a los 51 años este 20 de febrero y le sobrevive una hija. Esto se sabe sobre el testamento del famoso presentador, cuya herencia recaería en la niña, quien cumplirá 9 años este próximo 26 de febrero.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Sergio Humberto Navarro .
Video Así se le escuchó a Daniel Bisogno por última vez antes de morir: quería volver "perfecto" a la TV

Antes de morir, Daniel Bisogno reveló públicamente que ya había preparado su testamento lo que ahora da luz sobre lo que podría ocurrir con la herencia que habría dejado.

¿Quién se queda con herencia de Daniel Bisogno?

En noviembre de 2023, Daniel Bisogno le dijo a Pati Chapoy que ya tenía todo listo por si la muerte lo sorprendía.

Por ese motivo, "ya había hecho su testamento", según reseñó el portal de la cadena TV Azteca citando aquella charla entre los presentadores de 'Ventaneando'.

En ese entonces, el comunicador dejó claro que la herencia recaería en Michaela, su única hija.

" Tiene un seguro que si yo llegara a faltar o su mamá, está cubierta su escuela, hasta que la termine", señaló.

"Básicamente, lo poco o mucho que he logrado, es única y exclusivamente para ella y para ayudar a mi papás", admitió aquel año, cuando ya enfrentaba sus primeros embates de salud.

"No me voy a permitir a mí mismo faltarle a mi hija", dijo en aquel momento, "es mi número uno, mi hija es mi motivo".

Daniel Bisigno murió este 20 de febrero en la Ciudad de México, tan solo 6 días antes de que su hija cumpliera 9 años.

A la niña la tuvo con Cristina Riva Palacio, con quien estuvo casado desde el 2014 hasta el 2019.

El también actor fue sometido a un trasplante de hígado en septiembre pasado. Según 'Ventaneando', falleció "a causa de las complicaciones que le sobrevinieron luego del trasplante".

Video ¿De qué murió la mamá de Daniel Bisogno? Pati Chapoy revela qué le ocurrió a Araceli Bisogno Tapia
