Daniel Bisogno otra vez "delicado" de salud y con fuertes malestares: pide que lo "duerman"

Video Daniel Bisogno sufre “colapso” de órganos y “mucho malestar”: hermano revela su estado

Alex, hermano de Daniel Bisogno, dio a conocer que el presentador se encuentra internado en el área de terapia intensiva de un hospital tras sufrir complicaciones de salud.

A inicios de septiembre de 2024, el conductor de ‘Ventaneando’, de 51 años, fue sometido exitosamente a un trasplante de hígado.

“Ahorita tiene que estar estas 48 horas en terapia intensiva, es por protocolo, para estarlo vigilando y tener toda la maquinaria para reaccionar ante cualquier situación que se pudiera presentar, de ahí lo van a mandar al cuarto”, contó Alex durante una aparición en el ‘show’.

Tras días de recuperación, ‘El Muñeco’, como también se le conoce, fue dado de alta y retomó sus actividades personales y laborales, aunque bajo cuidados médicos específicos.

¿Qué le sucedió a Daniel Bisogno?

La tarde de este 12 de febrero, Alex visitó ‘Ventaneando’ para dar detalles de la condición de su hermano Daniel Bisogno.

El comunicólogo indicó que el también actor “está delicado”, inclusive “desde el momento que lo iban a trasplantar”.

Ahondando al respecto, él explicó que “desde el momento que Daniel salió de trasplante” se alojó “una bacteria en las vías biliares”, la cual “ha ido mutando” y no han “podido erradicar”.

“Cada vez que le ponen un antibiótico, la bacteria se hace más resistente, entonces llevamos meses tratando de luchar contra esta bacteria”, declaró.

Así, como parte de su tratamiento cotidiano, Daniel acudió a la clínica para que “removieran las prótesis que le ponen en las vías biliares”, pues así logran “que corra bien la bilis”, no “se estanque y no haya un posible foco de infección”.

“El tema de estas prótesis es que es un cuerpo extraño en el organismo, entonces las bacterias se fueron a depositar ahí. Esto provoca que se hace ahí un cultivo que, al momento de removerlas, brincan a la sangre”, narró.

“Y al momento de brincar a la sangre, empieza a tener episodios de fiebre, malestares, todos los que se puedan imaginar, a tal grado que no pudo salir de esa hospitalización”, agregó.

Daniel fue sometido a un “esquema de antibiótico”, uno “muy agresivo”, lo que “provocó que hubiera colapso de otros órganos”, entre ellos los riñones, lo que causó que un poco del “líquido que acumuló” en su organismo “se depositara en los pulmones”.

Finalmente, ayer, la hepatóloga le informó a Alex que su hermano estaba “teniendo complicación para respirar”, posiblemente debido a “un poco de líquido en los pulmones”.

“Le pusieron un diurético para que pudiera expulsar ese líquido que le complicaba la respiración”, esclareció, “le pusieron hasta catéter y después de eso fue necesario que le hicieran un tratamiento de hemodiálisis”.

“Al momento de poner ese catéter y hacer una hemodiálisis tiene él que estar en un lugar de mayor supervisión”, dijo, “lo pasaron a terapia intensiva, no porque sea una situación de vida o muerte”.

Daniel Bisogno pide que "lo duerman"

Ante los fuertes dolores que enfrenta, contó Alex, el presentador ha pedido que lo mantengan sedado: “Está consciente. Por momentos, él quisiera no estarlo, a veces dice, ‘mejor que me duerman o algo’, porque tiene mucho malestar”.

Acerca del estado anímico de Bisogno, compartió que “está bajoneado”, “triste”, pero demostrando “fortaleza”: “Daniel quiere vivir”.

Piden apoyo para Daniel Bisogno

Tras la crisis, Alex aseveró que “ahora lo que toca es alimentar” a Daniel Bisogno, “sacarlo del tema de los pulmones y rehabilitarlo, seguirle dando los antibióticos que él requiera”.

En miras a la recuperación del conductor, su hermano solicitó apoyo ya que él “va a necesitar” donación de “sangre y de plaquetas”.

“No sabemos durante cuánto tiempo ni cuánto, porque es conforme él vaya necesitando, también por, lamentablemente, tantas intervenciones médicas pues hay que estar respaldado con paquetes”, apuntó.

“Entonces, sí creo que es una buena oportunidad para pedirle a la gente que nos quiere, que quiere a Daniel, principalmente, y que sienten alguna empatía con nosotros, que si en algún momento pueden hacer una donación, estamos en el Hospital Ángeles del Pedregal”, detalló.