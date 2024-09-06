Daniel Bisogno recibe trasplante tras estar al borde de la muerte: su hígado "estaba inservible"
El presentador mexicano se encuentra intubado y en terapia intensiva tras someterse a un trasplante de hígado. Las 72 horas posteriores a su operación serían cruciales para él.
Daniel Bisogno se sometió a un trasplante de hígado despues de haber luchado por su vida a principios de 2024.
El presentador de 51 años ingresó a cirugía la noche del miércoles 4 de septiembre, mismo día en que su familia solicitó donadores de sangre urgentes. Luego de la intervención de seis horas, Bisogno fue trasladado al área de terapia intensiva por protocolo, donde se encuentra intubado.
Según informes de su hermano, Alex Bisogno, el trasplante de hígado resultó todo un éxito. Sin embargo, reportó que las 72 horas posteriores a su operación serían cruciales para detectar si su cuerpo aceptaba o rechazaba el órgano.
“Él entró al quirófano aproximadamente a las 8 de la noche, iba a ser una operación difícil, de entrada porque la operación es así y segunda, porque Daniel ya había tenido ingresos por problemas de la vesícula”, contó a ‘Ventaneando’ el 5 de septiembre.
El hígado de Bisogno “estaba completamente inservible”
De acuerdo con Álex Bisogno, aunque antes de la cirugía el presentador se encontraba estable, en cualquier momento pudo haber sufrido una recaída, ya que su hígado no funcionaba bien.
“El hígado que tenía estaba completamente inservible, Daniel estaba sobreviviendo con los medicamentos, porque en cualquier momento hubiera sido necesario correr al hospital, pero ya en una urgencia”, explicó.
Daniel Bisogno tenía miedo de morir
Aunque el hermano de Daniel Bisogno hizo énfasis en que el presentador evolucionaba bien, reveló que éste tenía miedo de morir. Incluso, aseguró que se despidió de él.
“El camino de casa de mi hermano al hospital... mi hermano al final, yo daría la vida por él (...) fue muy fuerte hablar con mi hermano y que me dijera: ‘si algo me pasa, encárgate de que no le falte nada a Michaela’”, dijo sin poder contener el llanto.
¿Por qué Daniel Bisogno necesitaba un trasplante de hígado?
A finales de 2023, el presentador de Ventaneando fue hospitalizado de emergencia tras presentar várices en el esófago. Aunque Bisogno salió avante, en febrero de 2024 regresó al nosocomio tras reventársele la vesícula.
“Mi último ingreso al hospital fue cuando lo de la vesícula. De la vesícula yo empecé a sentir dolor, pero me decían que era la raíz nerviosa de lo que me habían quitado, o sea, la vesícula. Pero resultó que lo que tenía era una infección que comenzaba en el estómago y que se extendió hasta los pulmones”, explicó el 23 de abril.
“Porque llegó al pulmón. Imagínate que te lo sacan con una jeringa desde afuera, o sea, desde afuera te sacan la pus (...) Ya que limpiaron todo, resulta que en uno de los pulmones estaba muy adherida parte de la infección. No sé cómo explicarlo médicamente. Tuvieron que entrar y lavar el pulmón. Abrieron con una laparoscopia, enjuagaron el pulmón, y todo esto que he vivido de esos meses, en el hospital, ha sido por culpa del hígado…”, subrayó, haciendo énfasis en que su órgano dejó de funcionar adecuadamente.