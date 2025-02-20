Muere el presentador mexicano Daniel Bisogno tras días hospitalizado

Video Así se le escuchó a Daniel Bisogno por última vez antes de morir: quería volver "perfecto" a la TV

Daniel Bisogno, uno de los conductores titulares del programa de espectáculos mexicano 'Ventaneando', murió a los 51 años este 20 de febrero a consecuencia de complicaciones de salud derivadas por la infección bacteriana en las vías biliares que lo llevó al hospital a principios de febrero.

Fue la periodista Pati Chapoy quien dio a conocer a noticia a través de sus redes sociales, desde donde lamentó la partida de uno de sus colaboradores.

PUBLICIDAD

"Con inmensa tristeza les informo que Daniel Bisogno falleció", escribió en X junto a una fotografía del presentador de espectáculos.

Así informó Paty Chapoy de la muerte de Daniel Bisogno. Imagen Pati Chapoy / Instagram



El 12 de febrero Alex Bisogno, hermano del presentador, explicó en 'Ventaneando' que la bacteria se alojó en su cuerpo después de haber recibido el transplante de hígado, por lo cual fue sometido a un "esquema de antibiótico muy agresivo", lo que "provocó que hubiera colapso de otros órganos", entre ellos los riñones, lo que causó que un poco del "líquido que acumuló" en su organismo "se depositara en los pulmones", provocando que tuviera dificultad para respirar.

En la entrevista, Alex mencionó que Daniel padeció fuertes "malestares", pero no dejó de luchar contra la situación: "Daniel quiere vivir".

Los problemas de salud de Daniel Bisogno

En mayo de 2023 fue hospitalizado de emergencia al presentar una hemorragia debido a que se le reventaron algunas de las várices esofágicas que tenía, situación que lo llevó a permanecer en terapia intensiva y a experimentar una significativa pérdida de peso.

El 8 de febrero de 2024 su compañero de programa, Pedro Sola, ventiló en entrevista con la periodista Adela Micha para 'La Saga', que a consecuencia de las várices esofágicas presentó problemas en el hígado, lo cual provocó que los médicos dedicieran extirparle la vesícula, pero por un retraso en la fecha de la cirugía "la vesícula se le reventó", lo que provocó que el líquido infectara los pulmones.

"Él tuvo un problema de várices esofágicas que se le reventaron, por algún problema del hígado, se las pegaron, se las cocieron, quedó bien, pero de repente un día empezó a tener un dolor y resulta que era la vesícula, le hicieron ultrasonido y los doctores dijeron que lo iban a operar, y la vesícula se le reventó, entonces todo ese caldo de bacterias y toda la mugre que tenía se lo infectó a los pulmones", explicó Sola.

PUBLICIDAD

Aunque su recuperación fue lenta, en septiembre de 2024 se sometió a un trasplante de hígado, lo cual complicó su salud por el rechazo que su cuerpo tuvo. Desde entonces, no pudo sobreponerse pues adquirió una infección bacteriana en las vías biliares que fue difícil de erradicar, porque no respondió a los diversos medicamentos.

Daniel Bisogno en el programa 'Ventaneando'. Imagen Ventaneando/Instagram

La trayectoria de Daniel Bisogno

Daniel Bisogno nació el 19 de mayo de 1973 en la Ciudad de México. Comenzó su carrera artística siendo un niño, participando en películas junto a figuras como La Chilindrina, Chespirito y Luis Miguel. Más tarde, ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), donde continuó su formación.

Desde 1997, Daniel fue uno de los comentaristas más polémicos dentro del espectáculo en México. Su peculiar humor negro y sus ácidos comentarios lo convirtieron en un rostro reconocido en la televisión.

'Ventaneando', dirigido por Pati Chapoy, es uno de los programas más importantes del mundo del entretenimiento del país azteca, y Daniel fue parte fundamental de su éxito desde su llegada, un año después de su estreno en diciembre de 1996.

Además de su trabajo en televisión, Bisogno participó en varias obras de teatro. Fue parte de producciones como 'Lagunilla mi barrio', compartiendo escenario con otros actores importantes de la comedia mexicana como Violeta Isfel, Ariel Miramontes 'Albertano', Maribel Guardia y Los Mascabrothers. 'El Tenorio Cómico' fue otro de sus exitosos proyectos.

En cuanto a su vida personal, Daniel Bisogno tuvo una hija llamada Michaela, fruto de su matrimonio con Cristina Riva Palacio, de quien se divorció tras cinco años de casados (2014-2019).

PUBLICIDAD

A lo largo de su vida sentimental tuvo varias parejas famosas como las actrices Fran Meric, Betty Monroe, la presentadora de Hoy Andrea Escalona, la cantante Mariana Ochoa, entre otras.

Durante sus últimos años de vida se especuló sobre su orientación sexual y, aunque no confirmó los rumores, tampoco los desmintió.

Daniel Bisogno era sobrino de la actriz Angélica María y primo de Angélica Vale.