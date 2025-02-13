Daniel Bisogno

Hija de Daniel Bisogno cumplirá años y él “posiblemente” no estará por su salud: “Que me duerman”

El presentador fue ingresado a terapia intensiva la madrugada del miércoles 12 de febrero debido a complicaciones para respirar, según informó su hermano. Debido a su condición, él podría no celebrar con su retoño, Michaela, que llegará a los 9 años.

Daniel Bisogno fue ingresado a terapia intensiva, la madrugada del 12 de febrero, luego de que, a raíz de “una bacteria” con la que lucha desde que le trasplantaron el hígado, sufriera complicaciones de salud, según informó su hermano.

En una aparición ayer durante la emisión del programa ‘Ventaneando’, Alex explicó que dicha bacteria generó un cultivo, el cual, tras un procedimiento para removerle las prótesis en sus vías biliares, llegaron a la sangre.

Para erradicar los malestares que eso le ocasionó, a ‘El Muñeco’ lo sometieron a un “esquema de antibiótico”, que, posteriormente, derivó en que acumulara líquido en sus pulmones.

Como tratamiento, “le pusieron un diurético para que pudiera expulsar” el fluido que le complicaba respirar, le colocaron “un catéter” y le hicieron “una hemodiálisis”, por lo que fue ingresado “a terapia intensiva” para darle “mayor supervisión”.

“Está consciente. Por momentos, él quisiera no estarlo, a veces dice, ‘mejor que me duerman o algo’, porque tiene mucho malestar”, contó Alex.

Daniel Bisogno podría no pasar con su hija su cumpleaños

A horas de haber brindado esa actualización, el hermano de Daniel Bisogno compartió que, debido a su “delicado” estado, él podría no acompañar a su primogénita en una fecha especial, por segunda vez consecutiva.

“Este mes es el cumpleaños de su hija, de Michaela”, recordó el cineasta en entrevista con la periodista Flor Rubio, para su programa de YouTube ‘Dulce & Picosito’, la noche de este 13 de febrero.

“El año pasado no lo pudo pasar con ella porque estuvo hospitalizado, y este año posiblemente tampoco pueda estar con ella”, adelantó.

Michaela es la niña que el también actor procreó con Cristina Riva Palacio, de quien se separó en 2019, y llegará a los 9 años el próximo 26 de febrero.

En noviembre de 2023, a medio año de haber atravesado un problema médico que lo llevó al quirófano, Bisogno compartió en el ‘show’ de Yordi Rosado que temió morir y dejar a su hija.

“Ella es lo que más amo en el mundo”, aseveró, “Me fui [a la operación] con esa idea en la mente, ‘no me quiero morir, no es el momento, creo que sigo siendo una persona joven, no quiero dejar a mi niña’”.

¿Qué sigue para Daniel Bisogno?

En su plática con Flor Rubio, Alex Bisogno puntualizó que, a horas de que a Daniel le realizaran los primeros procedimientos, él estaba “un poquito más despierto” y “motivado”.

“En cuanto a tratamiento, seguimos en lo mismo. Ahorita se va a tener que actuar de la manera que se tenga que actuar, si requiere más hemodiálisis pues se van a tener que llevar a cabo”, externó.

“El objetivo es básicamente controlar esa bacteria que anda circulando en el cuerpo, que anda haciendo desajustes”, agregó.

Él anticipó que probablemente su hermano “a lo mejor, en unos tres o cuatro días, pueda regresar a terapia intermedia”.

Daniel Bisogno se encuentra nuevamente en terapia intensiva.
Daniel Bisogno se encuentra nuevamente en terapia intensiva.
Imagen Daniel Bisogno/Instagram
