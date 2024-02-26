Revelan causa de muerte de mamá de Daniel Bisogno: se habría enterado de la salud de su hijo por medios

Video ¿De qué murió la mamá de Daniel Bisogno? Pati Chapoy revela qué le ocurrió a Araceli Bisogno Tapia

A horas de la noche de este domingo 25 de febrero se dieron a conocer las causas de la repentina muerte de la madre de Daniel Bisogno, doña María Araceli Bisogno Tapia, de 71 años.

El deceso fue confirmado la madrugada de este domingo 25 de febrero. En ese momento no fue dado a conocer el motivo del fallecimiento, pero más tarde se esclareció qué fue lo que le quitó la vida mientras su hijo aún luchaba por la suya mientras permanecía internado en terapia intensiva en un hospital mexicano.

La muerte de la mamá de Daniel Bisogno se suscitó al mismo tiempo en que el presentador sumaba varios días internado en terapia intensiva debido a una fuerte infección pulmonar. Imagen Mezcalent y TV Azteca/Instagram

¿De qué murió la mamá de Daniel Bisogno?

El show 'Ventaneando', del que forma parte el presentador, fue el encargado de dar a conocer de qué murió doña María Araceli Bisogno Tapia, quien partió de este mundo el sábado 24 de febrero.

"Este ha sido uno de los fines de semana más difíciles y tristes en la historia de nuestro programa, debido a la inesperada partida de Araceli Bisogno, madre de nuestro querido Daniel Bisogno, quien como hemos informado permanece hospitalizado y en vías de recuperarse de una infección pulmonar", se lee en el comunicado emitido desde la cuenta de X e Instagram del show de farándula.

"Araceli Bisogno atravesaba una difícil situación de salud desde hace tiempo debido al covid que contrajo dos veces", se detalló.

"Su ingreso al hospital la madrugada del viernes pasado (23 de febrero), fue a causa de una infección generalizada que no logró superar", se reveló.

'Ventaneando' no dio mayores detalles. Algunos reportes de la prensa mexicana indicaron que la familia decidió no hacer servicio funerario y la madre del presentador solo fue cremada.

Este es el comunicado a través del cual se informó de qué murió la mamá de Daniel Bisogno. Imagen Ventaneando/Instagram

Mamá de Daniel Bisogno habría sabido de la gravedad de su hijo por los medios

'Ventaneando' no ahondó si Daniel Bisogno, quien aún lucha por su vida ante un delicado estado de salud, está enterado sobre la muerte de su madre.

Mientras tanto, la periodista Flor Rubio aseguró este domingo que la madre del también actor supuestamente se llegó a enterar de la delicada situación de su hijo a través de lo que se ha dicho en los medios.

"Yo estoy enterada que en estos días, en los que Daniel ha estado en terapia intensiva, desafortunadamente sus papás se enteraron de la gravedad del estado de salud por todo lo que se publica en los medios de comunicación", dijo la presentadora en su show 'Fórmula espectacular' la tarde de este domingo 25.

" La familia más cercana había tratado de contener justamente (eso) porque ambos estaban delicados de salud", agregó.

"Hasta donde entiendo la mamá de Daniel, según una versión extraoficial, estaba asistida por oxígeno. Probablemente como una secuela de aquel covid tan fuerte que vivió", mencionó.

"Eso, aunado al shock tan tremendo de saber a su hijo en una terapia intensiva, me imagino que debe haber complicado la situación de salud de doña Araceli", expresó Flor Rubio.

Según "fuentes cercanas" citadas por la revista TVyNovelas, el padre de Daniel Bisogno, don 'Concho', "también se ha visto delicado en días recientes". No se dieron mayores detalles.

Daniel Bisogno suma varios días internado en terapia intensiva en un hospital mexicano debido a una infección en los pulmones. Desde el pasado 12 de febrero se reportó su hospitalización.

A inicios de la semana pasada se había confirmado que estaba "intubado" y en terapia intensiva. El pasado viernes, en la emisión de 'Ventaneando', se informó que ya había sido extubado.

En mayo de 2023, fue hospitalizado de emergencia al presentar una hemorragia debido a que se le reventaron algunas de las várices esofágicas que tenía. En esa ocasión, también estuvo en terapia intensiva.

