Yeison Jiménez ¿Último video de avioneta de Yeison Jiménez mostraba alerta al piloto y la ignoró? Esto decía Un inquietante mensaje que apareció en el tablero de la avioneta que transportaba al cantante Yeison Jiménez y parte de su equipo ha generado intriga pues hay quienes aseguran que habría sido una presunta señal de alerta que supuestamente el piloto de la aeronave ignoró. Todos murieron.



Video Video desde el interior del avión de Yeison Jiménez antes del fatal accidente donde murió

El accidente aéreo en el que se vio involucrado el cantante de música popular Yeison Jiménez y su equipo de trabajo ha generado inquietud, no solo por la magnitud del hecho, sino también por las posibles y presuntas fallas técnicas o humanas ocurridas durante el despegue.

La aeronave de matrícula N325FA se estrelló este sábado 10 de enero en el sector de Paipa y Diutama, en el departamento de Boyacá, informó Aeronáutica Civil en un comunicado. Se dirigía a Medellín.

Los seis ocupantes murieron, agregó el organismo, quien dijo que Yeison Jiménez, de 34 años, estaba entre las víctimas.

¿Piloto ignoró supuesta señal de alerta?

Solo minutos antes de la desgracia, Weisman Mora, integrante del equipo del artista, compartió en sus historias de Instagram un video en el que se observa al capitán Hernando Torres mirando un teléfono celular, cuyo contenido se desconoce.

En las imágenes que publicó en Instagram Weisman Mora antes de morir con los otros 5 tripulantes se observa a un hombre que podría haber sido el que iba al mando de la aeronave donde también murió el cantanre Yeison Jiménez. Imagen Weisman Mora/Instagram



Mientras tanto, en el tablero del avión aparece una aparente alerta con el mensaje "Bad PRB".

Según el portal El Colombiano, se trata de una abreviatura para 'Bad probe' o 'sonda defectuosa' y que "podría indicar una falla en un sensor".

Este es el mensaje que aparece en el tablero de la aeronave y que fue evidenciado en el último video que el fotógrafo de Yeison Jiménez publicó en Instagram minutos antes de la tragedia. Imagen Weisman Mora/Instagram



Un experto consultado por ese medio que prefirió mantener el anonimato explicó lo que el mensaje significaría.

"Lo que hace es limitar la aeronave y el piloto volaría con información menos precisa. No es un estado totalmente crítico, pero, como te digo, se limitaría al piloto, pues tendría menos información —o información errónea— disponible", dijo la persona consultada.

"En ese avión, ese sistema se usa para ajustar la mezcla (cantidad de oxígeno y combustible) y optimizar el consumo de combustible, entre otras funciones", agregó.

"También noto en uno de los videos que el avión consume toda la pista antes de despegar, lo cual es muy poco habitual en este tipo de aeronaves", destacó el experto.

Muchos usuarios en redes sociales detectaron el inquietante mensaje que apareció en el tablero durante el video del fotógrafo de Yeison Jiménez. Hay quienes alegan que el piloto habría hecho un supuesto caso omiso a él.

Los seis ocupantes de la aeronave murieron. Las otras personas que perdieron la vida junto con el famoso cantautor son el piloto, capitán Hernando Torres, y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

¿Existe caja negra que pueda dar información?

De acuerdo con el experto consultado por El Colombiano, este tipo de avioneta no cuenta con caja negra.

"Los aviones más pequeños, como estos, y que normalmente se dedican a la aviación general, no están obligados a llevar cajas negras, pues estas son bastante pesadas", aclaró.

"Obligar a instalarlas implicaría un aumento considerable en los costos de operación y, por ejemplo, una reducción en la capacidad de carga", agregó.

Las cajas negras de los aviones son dispositivos blindados que registran datos técnicos y audio de la cabina para investigar accidentes.