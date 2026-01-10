Yeison Jiménez ¿Yeison Jiménez tuvo premonición sobre su muerte? Tres veces soñó que su avión fallaba Yeison Jiménez murió a los 34 años en un accidente aéreo. En 2025, el cantante confesó que había soñado que su avión fallaba.

Video Muere Yeison Jiménez en aparatoso accidente aéreo, ¿qué ocurrió?

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo el 10 de enero, así como lo había soñado.

Tras su sorpresivo fallecimiento, ha vuelto a circular el fragmento de una entrevista con Juan Pablo Raba de abril de 2025 donde narra lo que vio.

¿Tres sueños premonitorios?

En la plática compartió que lo había soñado tres veces, pero en dos de ellas recuerda que alertaba al piloto sobre fallas técnicas, lo que evitaba la tragedia; en la tercera vivió la experiencia fatal: veía titulares en medios anunciando su muerte.

"Yo me empiezo a soñar un tema muy delicado y es que íbamos a tener un accidente. Lo veo tres veces...", cuenta visiblemente afectado.

Los dos primeros ocurrieron mientras estaba de gira en España. En ellos, soñaba que llegaba al aeropuerto Olaya Herrera en Medellín y le pedía al capitán que probara el avión antes de salir y era gracias a ello que descubrían las fallas mecánicas.

El tercer sueño sucedió en Medellín el 24 de mayo de 2024 y fue una repetición exacta de los anteriores, despertándolo a las 3 de la mañana con una sensación de mucha pesadez y mareo.

El día que tuvo que subir al avión, reconoció que, a pesar de las constantes señales, tomó el vuelo: "Llegamos al aeropuerto, nos subimos al avión, ignoré todas las tres señales".

Tres minutos después del despegue, el avión perdió un motor y el cantante recordó la angustia que vivió, pero al mismo tiempo, descubrió que había pasado lo mismo que en sus sueños.

Esta situación le provocó varios episodios de depresión y ansiedad.

"Ese día cantaba en Pasto y yo me metía a bañar y yo decía, 'Dios mío, casi me voy.' Mi bebé y lloraba", contaba recordando la angustia que sentía.

La experiencia lo llevó a reflexionar sobre la vulnerabilidad de las personas, afirmando que "la vida es tan endeble. La vida es un nido".

Yeison Jiménez murió en accidente aéreo