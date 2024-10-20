Liam Payne "se vio obligado a quedarse" en Argentina "más tiempo del que había planeado": dicen por qué

Video Liam Payne recibió una mala noticia poco antes de morir: se sentía “jodid…”

Liam Payne, exintegrante de One Direction, se vio supuestamente forzado a prolongar su estancia en Argentina antes de su trágica y repentina muerte.

Así lo revela un nuevo reporte del diario británico Daily Mail de este 19 de octubre, en el que se explica la alegada razón por la que el joven de 31 años habría permanecido más tiempo del que debía en ese país. Entre los motivos habría estado un examen psiquitárico

¿Por qué Liam Payne se quedó más tiempo en Argentina?

Según el Daily Mail, el ahora fallecido cantante supuestamente se vio forzado a permanecer en Argentina después de que su solicitud de visa para residir en Estados Unidos aparentemente fuera denegada inicialmente.

Esto debido a alegados problemas relacionados con el abuso de sustancias, según reveló una fuente cercana.

El cantante viajó a Buenos Aires con el objetivo de renovar su visa de 'habilidades extraordinarias', la cual le permitiría continuar su vida hacia Florida junto a su pareja, Kate Cassidy.

Sin embargo, su solicitud habría sido rechazada tras supuestamente admitir haber tenido problemas con el alcohol y las drogas, lo que habría resultado en la necesidad de someterse a evaluaciones médicas y psiquiátricas.

No obstante, su visa habría sido finalmente aprobada y habría estado programado para recibir el sello en su pasaporte el viernes 18 de octubre, solo dos días después de su trágica muerte al caer desde el balcón de su hotel.

"Todo el mundo está devastado", reveló un miembro de su círculo íntimo al Daily Mail, "Kate está destruida".

"Su amigo explicó cómo Payne había tenido que ir al extranjero para renovar su visa 'O-1 de no inmigración' y decidió hacer la solicitud en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires para poder ver a su excompañero de banda Niall Horan actuar en concierto", detalló el diario británico.

"Liam tuvo que obtener una extensión de su visa estadounidense", dijo el amigo.

La razón del supuesto rechazo que tuvo Liam con su visa

La fuente citada por el Daily Mail dio detalles del supuesto rechazo que Liam Payne tuvo al intentar renovar de manera inicial su visa estadounidense en Argentina.

"Una de las preguntas del formulario era: '¿Alguna vez ha abusado del alcohol o las drogas?' Los problemas de Liam con las drogas y el alcohol están bien documentados", dijo la persona consultada.

"Es ampliamente conocido que había estado en rehabilitación en Estados Unidos, por lo que tuvo que marcar la casilla, y por eso tuvo que hacerse exámenes médicos. Tuvo que ser examinado por un médico y un psiquiatra", reveló.

"Todo esto tomó tiempo. Entonces Liam se vio obligado a quedarse en Buenos Aires más tiempo del que había planeado", aseguró el amigo del cantante.

Según el informante, Payne supuestamente obtuvo un certificado de buena salud después de someterse a las pruebas médicas y psiquiátricas.

Sin embargo, falleció antes de que pudieran sellar su pasaporte con la visa renovada. Se sabe que su novia lo dejó en Buenos Aires y viajó dos días antes a Florida.

Lo que dice la fiscalía sobre la muerte de Liam Payne

La Fiscalía argentina que investiga la muerte del cantante informó desde el pasado jueves 17 de octubre que califica el caso como "muerte dudosa", aunque cree que el músico estaba solo y atravesó un "brote" producto del "abuso de sustancias".

Agregó que se "secuestraron" en la habitación del compositor y guitarrista una serie de sustancias que acreditarían "una situación previa de consumo de alcohol y estupefacientes".

Personal de criminalística encontró un 'blíster' de medicamentos y mencionaron Clonazepam, energizantes y medicamentos de venta libre y whisky, según informaron fuentes de la policía local.