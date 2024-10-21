Liam Payne habría consumido cocaína rosa y “múltiples sustancias” antes de morir: nuevos detalles de autopsia

A menos de una semana de la muerte de Liam Payne, se han revelado los presuntos resultados del examen toxicológico que le realizaron.

El exintegrante de One Direction falleció la tarde del pasado miércoles tras caer desde el balcón de su habitación en el hotel Casa Sur, en Buenos Aires, Argentina.

En un primer informe, los peritos del Cuerpo Médico Forense en la Morgue Judicial del país indicaron que el cantante perdió la vida por “politraumatismo” con “hemorragia interna y externa” en el cráneo, tórax, abdomen y extremidades, según The New York Times.

Liam Payne habría consumido “múltiples sustancias” antes de morir

Este 21 de octubre, ABC News da a conocer que la “autopsia parcial” determinó que Liam Payne “tenía múltiples sustancias en su organismo cuando cayó y murió”.

Citando a “fuentes”, el medio puntualizó que entre las “sustancias” se incluían “cocaína rosa, una droga recreativa que generalmente es una mezcla de varias drogas, entre ellas metanfetamina, ketamina, MDMA y otras”.

En su cuerpo, el intérprete de ‘Remember’ presuntamente también habría tenido “cocaína, benzodiazepina y crack”, según se explica.

Los informantes pormenorizaron que las autoridades locales encontraron en el cuarto del alojamiento, en el tercer piso, “una pipa de aluminio improvisada para ingerir drogas”.

Hasta el momento, la policía no ha confirmado o desmentido este reporte, y sigue sin difundir las conclusiones de sus análisis toxicológicos.

Los restos de Payne permanecerán en la capital argentina hasta que se complementen las pruebas requeridas, aseveraron los ‘insiders’.

El viernes 18 de octubre, el papá del cantautor, Geoff Payne, arribó a Buenos Aires para, informó la agencia EFE, gestionar la repatriación del cadáver de su hijo a su natal Inglaterra.

Dicho trámite, alegadamente, podría tardar entre 10 y 15 días, por lo que el padre del compositor tendrá que esperar para llevarlo a casa.

Testigos alertaron del comportamiento de Liam Payne

Previo a su deceso, el gerente del hotel en el que se encontraba alojado Liam Payne solicitó ayuda al 911 por la actitud de un huésped, que posteriormente se conoció se trataba del artista.

“Está sobrepasado de drogas y de alcohol. Y está rompiendo la habitación. Necesitamos que manden a alguien, por favor”, se escucha al encargado en un audio de la llamada difundido por CNN.

Por su parte, una joven identificada como Rebecca, que afirma haber estado hospedada en el mismo lugar, contó a Daily Mail que supuestamente presenció como el cantautor tenía una actitud “perturbadora” minutos antes de la tragedia.

“Él se comportaba exactamente como imagino que lo haría alguien bajo los efectos de la droga: no se concentraba, tenía las pupilas dilatadas y se comportaba de forma agresiva, aunque con nadie en particular”, relató.

Entre tanto, el fiscal a cargo del caso aseguró, tras iniciar las investigaciones, que los elementos que hallaron en la recámara de Payne podrían “indicar una situación previa de consumo de alcohol y drogas”.