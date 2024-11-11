Hombre acusado de suministrar sustancias a Liam Payne rompe el silencio: "Pasó algo íntimo"

Video Cuerpo de Liam Payne y su padre por fin parten desde Argentina hacia Londres: video

A casi un mes desde la muerte de Liam Payne, uno de los hombres que está siendo investigado por presuntamente suministrarle sustancias al británico durante los días previos a su deceso brindó sus primeras declaraciones.

La semana pasada, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional de Argentina reveló que tres personas fueron imputadas en relación al fallecimiento del exintegrante de One Direction.

Dos de ellos, detalló la dependencia en un comunicado, están siendo acusados por alegadamente haber proporcionado al cantante “cocaína” y “estupefacientes” en momentos diferentes de su estancia en dicho país.

La institución no compartió las identidades de los incriminados, pero sí puntualizó que uno de ellos “es empleado del hotel”, aparentemente refiriéndose a Casa Sur, donde el artista perdió la vida.

Acusado de suministrar sustancias a Liam Payne niega haberlo hecho

A días de que dicha información saliera a la luz, Guillermo Panizza, del programa local ‘Telefe Noticias’, entrevistó a un joven de 24 años que, indicó, está siendo vinculado con el deceso de Liam Payne.

El periodista aseguró que el nombre de Braian Nahuel Paiz “figura en el expediente judicial” sobre lo ocurrido a la estrella pop, señalado por darle narcóticos.

“La realidad es que no le suministré drogas”, sentenció el sospechoso al empezar a detallar lo que sucedió entre él y el compositor.

Según él, se conocieron en el establecimiento en el que laboraba como mesero y, posteriormente, lo visitó en el Hotel Park Hyatt, ya que ahí se hospedaba entonces.

“En uno de esos momentos él se me acerca y me pide mi contacto, yo le paso mi Instagram y ahí él me envía mensajes porque quería drogarse, él ya estaba drogado, creo que se iba a un concierto”, contó.

“Nos juntamos. Él me mostró un poco de su música, de la que iba a sacar adelante. […] Nos tomamos unos ‘shots’ de whisky”, expresó al respecto de aquella noche, el 2 de octubre.

Aunque había escuchado que presuntamente Payne estaba en tratamiento por adicciones, destacó: “La realidad es que no, él cuando llegó al local donde yo trabajo, ya estaba drogado y, de hecho, no comió”.

Panizza puntualizó, retomando lo que Paiz le explicó, que él se retiró tras hora y media juntos, pero que continuó platicando con Liam vía redes sociales las siguientes semanas.

Braian Nahuel asegura “pasó algo íntimo” con Liam Payne

Siguiendo con su versión de los hechos, Braian Nahuel Paiz afirmó que se reunió con Liam Payne, el “domingo 13” de octubre, en Casa Sur.

“Ahí pasamos la noche. Nos drogamos, porque es la realidad, pasó algo íntimo. Yo fumé marihuana y él estaba con la cocaína”, externó ante la cámara.

Ante el cuestionamiento puntual de si le dijo algo por estar consumiendo, él manifestó: “No, porque no lo vi mal, lo vi normal, bien. En ningún momento fue agresivo, me trató bien, fue re-dulce, me preguntaba si estaba bien”.

Él asevera que tiene pruebas en su teléfono celular de su comunicación con el intérprete de ‘Sunshine’: “No borré nada inclusive, dejé todo ahí como está”.

Paiz comentó que supuestamente Payne lo buscó una vez más “fuera de donde vivía” y le solicitó que regresaran al hotel, lo que él rechazó porque debía ir a su empleo.

“Me dice que ‘bueno, mucho gusto’ y ahí fue la última vez que lo vi, se subió al taxi”, enunció en cuanto a la situación.

A su perspectiva, después de que se despidió de él en su habitación del hospedaje, Liam “tenía miedo” y considera que “él no se tiró”: “No tomaría antidepresivos, alguien se lo puso, no sé”.

En medio de las indagaciones de las autoridades, el cuerpo de Liam Payne ya fue trasladado a su natal Inglaterra, donde será sepultado.