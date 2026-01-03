Muertes de famosos Muerte de hija de Tommy Lee Jones: supuesto testigo del hotel hace fuerte revelación sobre sustancias Nuevos y supuestos detalles se han revelado con relación a la inesperada muerte de Victoria, la hija de Tommy Lee Jones, ocurrida en un hotel en Año Nuevo y cuyas circunstancias parecen que empiezan a esclarecerse.



Video Revelan posible causa de muerte de hija de Tommy Lee Jones: llamada al 911 daría pista

Un supuesto testigo del hotel en el que Victoria, la hija de Tommy Lee Jones, fue hallada sin vida ha dado nueva información sobre lo que la exactriz habría estado haciendo minutos antes de morir.

La declaración, citada por el portal TMZ a horas de la noche de este 2 de enero, daría luz sobre la posible causa de muerte de la mujer de 34 años.

PUBLICIDAD

Revelan qué habría consumido hija de Tommy Lee Jones

Según TMZ, el supuesto testigo "declaró a los servicios de emergencia" que Victoria Jones aparentemente "había consumido cocaína antes de su fallecimiento".

"Fuentes policiales informaron a TMZ que, cuando las autoridades llegaron al hotel Fairmont San Francisco el jueves por la mañana, observaron un tinte azul en los labios y las yemas de los dedos de Victoria e inmediatamente sospecharon que había sufrido una sobredosis", detalló el medio.

De acuerdo con lo revelado, el supuesto testigo se trata de una mujer quien insistió en que la hija del legendario actor "había estado consumiendo cocaína esa noche".

"Fuentes" citadas por el mismo medio han dicho que Victoria Jones "indican que se encontraba en el hotel con un grupo de tres o cuatro personas, y que el grupo informó a los servicios de emergencia que estaban allí celebrando el Año Nuevo".

La inesperada muerte de la hija de Tommy Lee Jones

Victoria Jones fue encontrada muerta en un hotel de San Francisco en el día del Año Nuevo.

La policía acudió al Hotel Fairmont, un lujoso hotel en el barrio de Nob Hill, la madrugada del jueves 1 de enero alrededor de las 3:00 de la madrugada.

Oficiales y médicos llegaron y encontraron a Victoria Jones sin vida. En ese momento, la policía afirmó que la muerte no era sospechosa y el médico forense comenzó a investigar la causa del deceso, según la agencia AP.

El Daily Mail citó a un supuesto "huésped" que reveló que vio a la hija del actor que "yacía en el piso" y que creyó que ella "estaba ebria".

PUBLICIDAD

Victoria es hija de Tommy Lee y su exesposa, Kimberlea Cloughley.

De acuerdo con reportes, en junio pasado fue acusada de violencia doméstica mientras que en abril fue arrestada en el condado de Napa, California.

Fue acusada de tres delitos menores: "Obstrucción a un agente del orden público, estar bajo la influencia de una sustancia controlada sin una receta médica válida y posesión de una sustancia controlada sin una receta médica válida".