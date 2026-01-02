Hijos de famosos ¿Hija de Tommy Lee Jones murió por sobredosis? Llamada al 911 revela presunta causa de muerte Victoria, hija del actor Tommy Lee Jones, fue hallada sin vida en un hotel de California durante la celebración de Año Nuevo. Una llamada al 911 daría pistas sobre su presunta causa de muerte.

Video “Escalofriantes” detalles de la misteriosa muerte de hija de Tommy Lee Jones: la hallan en hotel

Victoria, hija del actor Tommy Lee Jones, fue hallada sin vida durante la celebración de Año Nuevo 2026 y una llamada de emergencia al 911 revelaría detalles sobre su presunta causa de muerte.

Según reportes de TMZ, la llamada de emergencia que alertó sobre la salud de la joven, de 34 años, habría llegado como “un código 3 para sobredosis, cambio de color”, de acuerdo con el audio al que el mismo medio tuvo acceso.

Una sobredosis con “un cambio de color” se refiere a la cianosis, una “decoloración de la piel, los labios o las uñas causada por una falta de oxígeno en la sangre”, según explica Cleveland Clinic.

Lo que se sabe de la muerte de la hija de Tommy Lee Jones

La hija de Tommy Lee Jones fue hallada sin vida en el hotel Fairmont San Francisco, en Estados Unidos, durante la madrugada del jueves 1 de enero de 2026.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco reveló a TMZ que los servicios de emergencia acudieron al lugar alrededor de las 2:52 de la madrugada tras una aparente llamada de “urgencia médica”.

Posteriormente, el caso fue remitido al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Forense para continuar con la investigación. Un portavoz de la policía señaló al mismo medio que, alrededor de las 3:14 de la madrugada, los oficiales acudieron al hotel tras recibir un reporte sobre una persona fallecida.

"Al llegar, los paramédicos realizaron una evaluación y la mujer fue declarada muerta en el lugar”, señalaron.

Así fue hallada Victoria

De acuerdo con información de Daily Mail, Victoria fue hallada en el suelo del hotel Fermont. Personal del hotel le habría practicado reanimación cardiopulmonar y al no responder, se comunicación al servicio de emergencias.