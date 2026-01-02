Hijos de famosos Hija de Tommy Lee Jones muere: revelan detalles de cómo fue hallada sin vida en un hotel La muerte de la hija del actor de Hollywood sigue siendo un misterio. Estos son los "escalofriantes" detalles del hallazgo de Victoria que se han revelado.

Video “Escalofriantes” detalles de la misteriosa muerte de hija de Tommy Lee Jones: la hallan en hotel

La hija de Tommy Lee Jones fue encontrada sin vida en pleno Año Nuevo. A horas de su misteriosa muerte, han sido revelados "escalofriantes" detalles, según el Daily Mail.

Así fue encontrada Victoria la hija de Tommy Lee Jones

V ictoria, la hija de 34 años del famoso actor, de Hollywood, fue hallada dentro del lujoso hotel Fairmont San Francisco, California, durante la madrugada del jueves 1 de enero de 2026.

Según una fuente del medio, al parecer ella yacía en el suelo del piso 14 del hotel Fermont, cuando supuestamente un huésped que creyó que podría estar ebria, alertó al personal.

El personal se dio cuenta rápidamente de que Victoria no respondía, por lo que inmediatamente le practicaron reanimación cardiopulmonar y llamaron a una ambulancia.

El informante afirmó que no había indicios de violencia como traumatismos en el cuerpo y que la policía no encontró drogas en el lugar. Tampoco había señales de que se hubiera quitado la vida, agregando más preguntas sobre qué pudo pasarle.

Hasta el momento, no está claro si Victoria se hospedaba en el hotel ni cómo llegó al piso 14.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco reveló a TMZ que los servicios de emergencia acudieron al lugar alrededor de las 2:52 de la madrugada tras una aparente llamada de urgencia médica.

Posteriormente, el caso fue remitido al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Forense para continuar con la investigación. Un portavoz de la policía señaló al mismo medio que, alrededor de las 3:14 de la madrugada, los oficiales acudieron al hotel tras recibir un reporte sobre una persona fallecida.

“Al llegar, los paramédicos realizaron una evaluación y la mujer fue declarada muerta en el lugar”, señalaron.

Ella era hija de Tommy Lee Jones y de su segunda esposa, Kimberlea Cloughley.